20 квітня російські військові провели безуспішні атаки на північному напрямку поблизу Темирівки та Гуляйполя, що у Запорізькій області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

За даними Інституту, російські сили продовжують перекидати підкріплення на схід України та готуватися до подальших наступальних дій.

20 квітня Генштаб України повідомив, що частини російської 90-ї танкової дивізії, 41-ї загальновійськової армії та 232-ї реактивної артилерійської бригади прибули в Україну з Росії. Крім того, російські війська проводять розвідку маршрутів для підготовки до подальшого наступу на Лиман та Слов’янськ (на захід від Сєвєродонецька).

Також армія РФ намагалася атакувати регіони на південь та південний захід від Ізюма Харківської області. Але російські військові продовжують зазнавати великих втрат.

Так, після наступу батальйонно-тактична група (БТГ) 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії відійшла з Харківської області назад до пункту постійної дислокації у Бєлгороді у зв’язку зі значними бойовими втратами.

Російські війська продовжують будувати логістику та командну інфраструктуру, які необхідні для великого наступу. Вони не досягли жодних значних проривів і не демонструють здатності до одночасного та успішного наступу на багатьох напрямках, зазначають експерти Інституту.

18 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що армія РФ розпочала битву за Донбас, до якої довго готувалася.