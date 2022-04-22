Российская Федерация продолжает активные боевые действия в Луганской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Спокойная ситуация на Волынском и Полесском направлениях. Там враг никакой активности не проявлял.

Вооруженные силы Украины занимаются усилением прикрытия государственной границы на западном и северо-западном направлениях. Силы и средства ПВО переведены на несение дежурства в усиленном режиме.

В настоящее время усилена охрана штабов, узлов связи, военных городков, арсеналов, баз и т.д.

— На Слобожанском направлении враг, силами до семи батальонных тактических групп из состава 6 общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов, продолжает частично блокировать Харьков, — отмечают в Генштабе ВСУ.

На Изюмском направлении враг сосредоточил в 25 батальонных тактических группах из состава 1 танковой армии, 20 и 35 общевойсковых армий и 68 армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск ВС РФ.

Также в Харьковской области оккупанты пытаются наступать в направлении населенного пункта Заводы. Российские военные вышли на северные окраины Дубровного и попытаются там закрепиться.

На Донецком и Таврийском направлениях оккупанты вели бои вдоль всей линии. Враг пытается штурмовать населенный пункт Заречное и наступать в районе населенного пункта Рубежное.

Продолжаются оборонительные бои в направлении Новотошкивского и Попасной. Продолжается штурм Марьинки.

Российский враг усиливает свои группировки на Запорожском направлении. На Южнобужском направлении противник продолжает обстрел Сил обороны, пытался провести разведку боем в районе Трудолюбовки, однако понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

Что касается потерь врага, то, по имеющейся информации, 20 апреля в центральную районную больницу города Новоайдар доставили раненых военнослужащих ВС РФ: около 220 человек и более 50 тел погибших захватчиков.

Батальонная тактическая группа 136 отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа, действовавшая на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе (до 250 человек) и потеряла до 10 единиц реактивных и ствольных артиллерийских систем.

Личный состав 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии Южного военного округа не получил так называемые боевые денежные средства за март, из-за чего солдаты очень недовольны.

С 30 апреля с оккупированной территории Крыма выезд и въезд будет запрещен. Это делается для того чтобы не сорвать весенний призыв.

На временно занятых территориях враг пытается давить на население и создать гуманитарный кризис: разрушает объекты критической инфраструктуры, блокирует доставку гуманитарных грузов. Есть случаи расстрелов гражданского населения и волонтеров.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки ВСУ отразили 10 вражеских атак, уничтожили шесть танков, восемь единиц бронированной и 15 единиц автомобильной техники, четыре артиллерийских системы.

Кроме того, сбили девять БПЛА, три самолета и три вертолета.

Фото: Генштаб ВСУ