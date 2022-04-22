Російська Федерація продовжує активні бойові дії на Луганщині, Донеччині, у Харківській та Херсонській областях.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Спокійною ситуація є на Волинському і Поліському напрямках. Там ворог ніякої активності не проявляв.

Збройні сили України займаються посиленням прикриття державного кордону на західному і північно-західному напрямках. Сили і засоби ППО переведені на несення чергування у посиленому режимі.

Наразі посилили охорону штабів, вузлів зв’язку, військових містечок, арсеналів, баз тощо.

– На Слобожанському напрямку ворог, силами до семи батальйонних тактичних груп зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів, продовжує частково блокувати Харків, – зазначають у Генштабі ЗСУ.

На Ізюмському напрямку ворог зосередив до 25 батальйонних тактичних груп зі складу 1 танкової армії, 20 та 35 загальновійськових армій та 68 армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ ЗС РФ.

Також на Харківщині окупанти намагаються наступати у напрямку населеного пункту Заводи. Російські військові вийшли на північні околиці Дібровного та спробують там закріпитись.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти вели бої вздовж всієї лінії. Ворог намагається штурмувати населений пункт Зарічне і наступати в районі населеного пункту Рубіжне.

Тривають оборонні бої з у напрямку Новотошківського та Попасної. Продовжується штурм Мар’їнки.

Російський ворог посилює свої угруповання на Запорізькому напрямку. На Південнобузькому напрямку противник продовжує обстріл Сил оборони, намагався провести розвідку боєм у районі Трудолюбівки, проте зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції.

Що стосується втрат ворога, то, за наявною інформацією, 20 квітня, у центральну районну лікарню міста Новоайдар доставили поранених військовослужбовців ЗС РФ: близько 220 осіб та понад 50 тіл загиблих загарбників.

Батальйонна тактична група 136 окремої мотострілецької бригади 58 загальновійськової армії Південного військового округу, яка діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат в живій силі (до 250 осіб) та втратила до 10 одиниць реактивних і ствольних артилерійських систем.

Особовий склад 150 мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії Південного військового округу не отримав так звані бойові кошти за березень, через що висловлюють своє обурення.

З 30 квітня з окупованої території Криму виїзд та в’їзд буде заборонений. Це робиться для того, щоб не зірвати весняний призов.

На тимчасово зайнятих територіях ворог намагається тиснути на населення та створити гуманітарну кризу: руйнують об’єкти критичної інфраструктури, блокують доставки гуманітарних вантажів. Є випадки розстрілів цивільного населення та волонтерів.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу ЗСУ відбили 10 ворожих атак, знищили шість танків, вісім одиниць броньованої та 15 одиниць автомобільної техніки, чотири артилерійські системи.

Крім того, збили дев’ять БПЛА, три літаки та три вертольоти.