Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал, что Россия жестоко вторглась на территорию независимой и суверенной Украины 24 февраля в 3.40 на участке Меловое в Луганской области.

Об этом Данилов сказал в интервью Украинской правде.

А уже ближе к 5 утра российская армия наступала повсюду.

– Вторжение началось в 3.40 в Луганской области на участке Меловое, но мы думали, что там они заходят именно по территории Донецкой и Луганской областей. Мы считали, что цель после признания “республик” — забрать их в пределах областей, — рассказал секретарь СНБО.

Но впоследствии, через час двадцать, наступление началось и на других территориях Украины.

– Я сразу поехал к президенту, там уже был Денис Монастырский (министр внутренних дел, – Ред.), я приехал вторым. Владимир Александрович был в белой рубашке, и мне это так, знаете ли… запомнилось… Говорит: Ну что? Будем сражаться! – процитировал Алексей Данилов.

Приблизительно в 5.30 созвали экстренное заседание СНБО – все проекты решений были заготовлены.

По словам Данилова, в преддверии масштабного вторжения России прошло заседание Совбеза по введению чрезвычайного положения. Уже тогда звучали предложения о необходимости введения военного положения, но не желали этим провоцировать Россию.

Секретарь СНБО также сообщил, что в первые дни поступало очень много информации о планировании физического уничтожения президента Зеленского.

— Все сообщения, которые нам предоставляла разведка партнеров, были о концлагерях, фильтрационных лагерях, а также физическом уничтожении президента и высшего политического руководства на первом месте, — отметил Данилов.

Напомним, что полномасштабная война в Украине, которую развязала РФ, длится уже 58 сутки.