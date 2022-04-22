Обстрелы Запорожья и сорванная эвакуация из Мариуполя: что происходит на 58-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 20 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Российская Федерация продолжает активные боевые действия в Луганской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Вооруженные силы Украины занимаются усилением прикрытия государственной границы на западном и северо-западном направлениях. Силы и средства ПВО переведены на несение дежурства в усиленном режиме.
Жителей Харькова призывают эвакуироваться из самых опасных районов города и мэрия с этим поможет – людей обеспечат всем необходимым.
– Да, это нелегко, но мы готовы эвакуировать вас. Очень прошу, примите решение сохранить свою жизнь. Мы вывезем вас и поселим в нормальные условия, — заверил городской глава Игорь Терехов.
Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты не прорвались ни в Рубежном, ни в Попасной. Об этом ранее писали в сепаратистских группах.
В Харьковской области за сутки зафиксировали около 50 российских обстрелов из артиллерии и РСЗО. По данным главы ОВА Олега Синегубова, в результате попадания снаряда в автомобиль двое гражданских погибли на месте, в Харькове и районе за сутки еще два человека получили ранения.
Россию выгнали из наблюдателей Организации американских государств.
За резолюцию Приостановления статуса РФ как постоянного наблюдателя при Организации американских государств было 25 голосов, против — 0, восемь воздержались.
Complete text of the resolution “Suspension of the Status of the Russian Federation as a Permanent Observer of the Organization of American States” adopted by the #OAS Permanent Council pic.twitter.com/uGulsmLuWR
— OAS (@OAS_official) April 21, 2022
В Одесской области нейтрализовали центр пророссийского общественного объединения, который имел целью расшатывание ситуации на юге. Злоумышленники изготовили партию печатных антиукраинских материалов, пытались их распространять и агитировать за организацию сепаратистских митингов.
— То, что их деятельность не имела успеха и была разоблачена — признак сознательной патриотической проукраинской позиции населения южных регионов и эффективной контрдиверсионной работы соответствующих структур и органов, — отмечает командование Юг.
В Бородянке и на Гавронщине (Киевская область) правоохранители обнаружили в местах массового захоронения 11 убитых захватчиками граждан. Тела трех женщин, двух подростков и шестерых мужчин нашли в братских могилах на Бучанщине.
В четверг, 21 апреля, Вооруженные силы Украины ликвидировали 15 воздушных целей врага:
- 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25);
- 3 вертолета (два Ми-8 и один Ка-52);
- 9 БПЛА ОТР (“Орлан-10”)
В Министерстве обороны США выяснили, что у украинских войск уже больше танков, чем задействованные в войне в Российской Федерации. Об этом со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника министерства обороны США сообщает WP.
– Сейчас у украинцев в Украине больше танков, чем у россиян… и они, безусловно, имеют право использовать их, – рассказал чиновник на условиях анонимности.