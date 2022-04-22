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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Обстрелы Запорожья и сорванная эвакуация из Мариуполя: что происходит на 58-е сутки войны в Украине (онлайн)

Обстрелы Запорожья и сорванная эвакуация из Мариуполя: что происходит на 58-е сутки войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 20 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
08:21 - 22 апреля

Российская Федерация продолжает активные боевые действия в Луганской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Вооруженные силы Украины занимаются усилением прикрытия государственной границы на западном и северо-западном направлениях. Силы и средства ПВО переведены на несение дежурства в усиленном режиме.

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08:10 - 22 апреля

Жителей Харькова призывают эвакуироваться из самых опасных районов города и мэрия с этим поможет – людей обеспечат всем необходимым.

– Да, это нелегко, но мы готовы эвакуировать вас. Очень прошу, примите решение сохранить свою жизнь. Мы вывезем вас и поселим в нормальные условия, — заверил городской глава Игорь Терехов.

Ігор Терехов

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06:49 - 22 апреля

Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты не прорвались ни в Рубежном, ни в Попасной. Об этом ранее писали в сепаратистских группах.

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05:00 - 22 апреля

В Харьковской области за сутки зафиксировали около 50 российских обстрелов из артиллерии и РСЗО. По данным главы ОВА Олега Синегубова, в результате попадания снаряда в автомобиль двое гражданских погибли на месте, в Харькове и районе за сутки еще два человека получили ранения.

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04:31 - 22 апреля

Россию выгнали из наблюдателей Организации американских государств.

За резолюцию Приостановления статуса РФ как постоянного наблюдателя при Организации американских государств было 25 голосов, против — 0, восемь воздержались.

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03:31 - 22 апреля

В Одесской области нейтрализовали центр пророссийского общественного объединения, который имел целью расшатывание ситуации на юге. Злоумышленники изготовили партию печатных антиукраинских материалов, пытались их распространять и агитировать за организацию сепаратистских митингов.

— То, что их деятельность не имела успеха и была разоблачена — признак сознательной патриотической проукраинской позиции населения южных регионов и эффективной контрдиверсионной работы соответствующих структур и органов, — отмечает командование Юг.

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01:38 - 22 апреля

В Бородянке и на Гавронщине (Киевская область) правоохранители обнаружили в местах массового захоронения 11 убитых захватчиками граждан. Тела трех женщин, двух подростков и шестерых мужчин нашли в братских могилах на Бучанщине.

 

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01:01 - 22 апреля

В четверг, 21 апреля, Вооруженные силы Украины ликвидировали 15 воздушных целей врага:

  • 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25);
  • 3 вертолета (два Ми-8 и один Ка-52);
  • 9 БПЛА ОТР (“Орлан-10”)

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00:03 - 22 апреля

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22:15 - 21 апреля

В Министерстве обороны США выяснили, что у украинских войск уже больше танков, чем задействованные в войне в Российской Федерации. Об этом со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника министерства обороны США сообщает WP.

– Сейчас у украинцев в Украине больше танков, чем у россиян… и они, безусловно, имеют право использовать их, – рассказал чиновник на условиях анонимности.

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