Голова Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов розповів, що Росія жорстоко вдерлася на територію незалежної і суверенної України 24 лютого о 3.40 на ділянці Мілове в Луганській області.

Про це Данілов сказав у інтерв’ю Українській правді.

А вже ближче до 5-ї ранку російські війська наступали всюди.

– Вторгнення почалося о 3.40 в Луганській області на ділянці Мілове, але ми думали, що там вони заходять саме по території Донецької і Луганської областей. Ми вважали, що їхня мета після визнання “республік” – забрати їх у межах областей, – розповів секретар РНБО.

Та згодом, через годину двадцять, наступ почався і на інших територіях України.

– Я одразу поїхав до президента, там вже був Денис Монастирський (міністр внутрішніх справ, – Ред.), я приїхав другим. Володимир Олександрович був у білій сорочці, і мені це так, знаєте… запам’яталося… Каже: Ну що? Будемо боротися! – процитував Олексій Данілов.

Приблизно о 5.30 скликали термінове засідання РНБО – усі проєкти рішень були заготовлені.

За словами Данілова, у переддень масштабного вторгнення Росії пройшло засідання Радбезу щодо введення надзвичайного стану. Вже тоді лунали пропозиції про необхідність введення воєнного стану, але не хотіли цим провокувати Росію.

Секретар РНБО також повідомив, що в перші дні надходило дуже багато інформації про планування фізичного знищення президента Зеленського.

– Усі повідомлення, які нам надавала розвідка партнерів, були про концтабори, фільтраційні табори, а також фізичне знищення президента і вищого політичного керівництва на першому місці, – зазначив Данілов.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні, яку розв’язала РФ, триває вже 58-му добу.