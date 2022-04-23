У Маріуполі (Донецька область), який перебуває в оточенні військ РФ, досі залишаються до 130 тис. мирних мешканців. У місті гуманітарна катастрофа, немає їжі, води та можливостей надати медичну допомогу.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, непроста ситуація зараз – на металургійному заводі Азовсталь. Там, окрім українських військових, перебувають і мирні люди (за деякими даними – до 1 тис. цивільних).

– Враховуючи фактичну відсутність евакуаційних процедур, заблокованих російською стороною, в місті так і залишається від 100 до 130 тис. осіб у цілому. Це враховуючи тих, хто переховується на Азовсталі, бо там ситуація з евакуацією найгірша. Там непросто: люди не бачать повітря та денного світла вже другий місяць. Це діти, жінки, літні люди. Вони не можуть вийти через небезпеку, тому що обстріли постійні, бомбардування постійні. Вони фактично там у пастці, – наголосив Андрющенко.

Він уточнив, що російські загарбники разом із бойовиками терористичного формування “ДНР” здійснюють періодичні атаки на Азовсталь. При цьому окупанти використовують мирних людей як приманку, змушуючи їх носити білі стрічки (як позначку “свій”). Саме така позначка використовується російськими загарбниками.

Розрахунок окупантів полягає в тому, що українські військові сприйматимуть мирних жителів із білими стрічками як представників ворога.

– Тобто вони думають, що звідти (з Азовсталі, – Ред.) виходитимуть наші захисники для контратаки, і вони використовують мешканців Лівобережного району фактичною приманкою для наших снайперів та бойових груп, – заявив Андрющенко.

Коментуючи гуманітарну ситуацію в Маріуполі, він поінформував, що, окрім відсутності нормальної їжі, води, спостерігається відсутність медичної допомоги та ліків.

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– Зараз у зв’язку зі зміною сезонів, дощами та підняттям ґрунтових вод по місту можуть початися ще більші проблеми з санітарною обстановкою через те, що фактично не працює каналізація, колектори, не працюють насоси та очисні споруди. І якщо ґрунтові води почнуть підійматися та заповнювати каналізацію міста, це може призвести до дуже плачевних екологічних результатів, санітарних результатів для маріупольців. Ми впевнені, що окупанти не здатні це полагодити, тому перед містом постають нові гуманітарні виклики, – поінформував Андрющенко.

Він додав, що саме тому здійснюються спроби якнайшвидше евакуювати людей з міста. Цей процес постійно блокується російськими загарбниками.

За словами Андрющенка, подекуди в Маріуполі люди вже виходять із підвалів та намагаються знайти вцілілі квартири в будинках, або ж піднімаються в під’їзди багатоповерхівок, де не так холодно та сиро. Все залежить від району міста: там де точаться бої, зокрема поблизу Азовсталі, люди досі перебувають у підвалах.

У своєму Telegram-каналі Петро Андрющенко повідомив додаткову інформацію про ситуацію в місті. За його словами, російські воєнні злочинці використовують мешканців Маріуполя як живий щит.

– У районі Азовсталі окупанти задля провокацій та створення потрібного їм інформаційного поля вдаються до нових провокацій, змушуючи цивільне населення пересуватись по Лівобережжю з білими стрічками дорогою потенційного виходу захисників (на думку окупантів). Таким чином росіяни посилюють протиснайперні заходи, продовжуючи використовувати маріупольців як приманку та живий щит, – зазначив Андрющенко.

За його даними, ворог також посилює фільтрацію чоловіків у Кальміуському та Лівобережному районах міста.

Отримано перші підтвердження щодо примусової “мобілізації” чоловіків до “армії ДНР”. Йдеться переважно про молодих чоловіків до 40 років. Як розповів Андрющенко, їх спрямовують в напрямку Донецька.