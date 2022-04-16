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Факты / Украина / Общество

Мариуполь закроют на въезд и выезд: оккупанты хотят провести 100% фильтрацию мужчин

Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Мариуполь закроют на въезд и выезд: оккупанты хотят провести 100% фильтрацию мужчин

Российские захватчики с понедельника, 18 апреля, планируют полностью закрыть Мариуполь на въезд и выезд для всех.

Также оккупанты хотят провести фильтрацию 100% мужчин, которые еще остались в городе. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя в Telegram-канале Петр Андрющенко.

— По городу оккупанты сообщают, что с понедельника планируется окончательное закрытие не только города на въезд, выезд для всех, но и будет действовать запрет на перемещение по районам на неделю. В это время будет проведена фильтрация 100% оставшихся в Мариуполе мужчин. Они будут перемещены в Новоазовск, — написал Андрющенко.

По информации, часть людей планируют мобилизовать в российский оккупационный корпус, часть по принуждению отправить на расчистку завалов.

Советник мэра добавил, что, учитывая все факторы, оккупанты собираются оставить в городе исключительно женщин и мужчин для обслуживания нужд.

— В фильтрационных лагерях и пунктах 100% мужчин после стандартных фильтрационных издевательств (допрос, проверка гаджетов, осмотр тела) разделяют с другими и проводят отдельные допросы, включая инициирование расстрела. В общем, можно говорить о том, что от 5% до 10% не проходит фильтрацию и после этого вывозятся в Докучаевск и Донецк, — добавил он.

Также Андрющенко сообщил, что гуманитарная ситуация ухудшается. Набирает обороты и психологическая атака. Для формирования лояльности как внутри города, так и среди эвакуированных мариупольцев, оккупанты взяли под фактический контроль большинство пабликов в соцсетях по поиску близких и фиксированию повреждений жилья.

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Фото: Getty Images

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