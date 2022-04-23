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Факты / Украина

Шмыгаль: Мариуполь — крупнейшая гуманитарная катастрофа века

Марта Бондаренко редактор ленты
Шмыгаль: Мариуполь — крупнейшая гуманитарная катастрофа века

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал ситуацию в осажденном Мариуполе крупнейшей гуманитарной катастрофой с начала полномасштабной войны и, возможно, самой страшной катастрофой века.

Об этом сообщает CNN.

Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне в пятницу, глава украинского правительства сказал, что в Мариуполе погибли тысячи людей, а всю жестокость российских военных мир увидит, когда город освободят от оккупантов.

По его словам, российские войска уничтожают абсолютно все, в том числе укрытия, в которых прячутся от бесконечных бомбардировок мирные жители.

По данным украинских официальных лиц, около 100 000 человек остаются в осажденном Мариуполе после того, как 1 марта его окружили войска РФ. Согласно официальным данным, во время штурма в городе погибло более 20 000 человек.

Сейчас трудно назвать точное количество погибших из-за постоянных обстрелов и бомбардировок.

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Очень много мирных жителей прячутся на металлургическом заводе Азовсталь, последнем оплоте украинских защитников в городе. Российская армия оцепила этот район, а Украина ведет переговоры о коридоре для эвакуации людей.

А еще Денис Шмыгаль призвал посольства стран вернуть своих дипломатов в Киев.

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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