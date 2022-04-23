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Факти / Україна

Шмигаль: Маріуполь – найбільша гуманітарна катастрофа століття

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Шмигаль: Маріуполь – найбільша гуманітарна катастрофа століття

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав ситуацію в Маріуполі найбільшою гуманітарною катастрофою з початку повномасштабної війни та, можливо, найстрашнішою катастрофою століття.

Про це повідомляє CNN.

Виступаючи на пресконференції у Вашингтоні у п’ятницю, глава українського уряду сказав, що у Маріуполі загинули тисячі людей, а всю жорстокість російських військових світ побачить, коли місто звільнять від окупантів.

За його словами, російські війська знищують абсолютно все, зокрема укриття, в яких ховаються від нескінченних бомбардувань мирні жителі.

За даними українських офіційних осіб, близько 100 000 людей залишаються в обложеному Маріуполі після того, як 1 березня його оточили війська РФ. Згідно з офіційними даними, під час штурму в місті загинуло понад 20 тисяч людей.

Наразі важко назвати точну кількість загиблих людей через постійні обстріли та бомбардування.

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Дуже багато мирних жителів ховаються на металургійному заводі Азовсталь, останньому оплоті українських захисників у місті. Російська армія оточила цей район, а Україна веде переговори про коридор для евакуації людей.

А ще Денис Шмигаль закликав посольства країн повернути своїх дипломатів до Києва.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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