Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав ситуацію в Маріуполі найбільшою гуманітарною катастрофою з початку повномасштабної війни та, можливо, найстрашнішою катастрофою століття.

Про це повідомляє CNN.

Виступаючи на пресконференції у Вашингтоні у п’ятницю, глава українського уряду сказав, що у Маріуполі загинули тисячі людей, а всю жорстокість російських військових світ побачить, коли місто звільнять від окупантів.

За його словами, російські війська знищують абсолютно все, зокрема укриття, в яких ховаються від нескінченних бомбардувань мирні жителі.

За даними українських офіційних осіб, близько 100 000 людей залишаються в обложеному Маріуполі після того, як 1 березня його оточили війська РФ. Згідно з офіційними даними, під час штурму в місті загинуло понад 20 тисяч людей.

Наразі важко назвати точну кількість загиблих людей через постійні обстріли та бомбардування.

Related video

Дуже багато мирних жителів ховаються на металургійному заводі Азовсталь, останньому оплоті українських захисників у місті. Російська армія оточила цей район, а Україна веде переговори про коридор для евакуації людей.

А ще Денис Шмигаль закликав посольства країн повернути своїх дипломатів до Києва.