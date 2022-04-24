Партизани у Білорусі допомогли зірвати російський наступ на Київ – WP

У перші дні повномасштабного вторгнення рашистів в Україну, коли РФ планувала бліцкриг із захоплення Києва, на білоруському напрямку активізувалися залізничні диверсанти, які внесли до логістики російських військ хаос.

Про це пише The Washington Post.

У виданні уточнили, що буквально з перших днів вторгнення в Білорусі почала працювати таємна мережа, до якої увійшли хакери, працівники залізниці та колишні співробітники сил безпеки.

Журналісти вважають, що дії білоруських партизанів допомогли повністю паралізувати ланцюг постачання продовольства, палива та боєприпасів росіян.

Представники цієї мережі повідомили, що їхні атаки були простими, але ефективними та націленими на щити управління сигналами, які потрібні для функціонування залізниць.

Тож поїздам доводилося простоювати цілими днями, а росіянам – поповнювати запаси за допомогою автотранспорту.

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Це, своєю чергою, призвело до багатокілометрових колон на півночі Київської області.

– З огляду на залежність Росії від поїздів, я впевнена, що це сприяло деяким проблемам на півночі. Це сповільнило їхню здатність рухатися. Вони не могли просунутися далі на українську територію та обірвали свої шляхи постачання, бо їм доводилося покладатися на вантажівки, – пояснила науковець лондонського Королівського інституту об’єднаних служб Емілі Ферріс.

Білоруський активіст Юрій Рававой зазначив, що диверсії на залізниці виграли час для Збройних сил України.

– Не можу сказати, що ми були найважливішим фактором, але ми були важливою цеглиною у цій стіні, – заявив він.

У WP повідомляють, що залізнична війна досі викладається у школах Білорусі як найуспішніша тактика партизанів часів Другої світової війни. Проте партизани нинішніх часів прагнули зробити все, щоб уникати жертв, тому вони зосередилися на пошкодженні російського обладнання.

– Ми не хотіли вбивати ані російських військових, ані білоруських машиністів. Ми використали мирний спосіб, щоб зупинити їх, – пояснив Рававой, не уточнивши, як саме партизани здійснювали свої диверсії.

Нагадаємо, опозиція Білорусі повідомляла, що місцеві партизани зупиняють потяги РФ і шкодять її техніці, щоб зірвати наступ рашистів на Київ.