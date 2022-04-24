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Факты / Украина

Мощное сопротивление Украины нанесло значительный ущерб войскам РФ – британская разведка

Юлия Соколова редактор ленты
РСЗВ

В течение недели украинская армия отразила многочисленные атаки войск РФ на Донбассе. А низкий моральный дух российских захватчиков снижает эффективность их наступления.

Об этом свидетельствуют данные британской разведки, обнародованные Министерством обороны Великобритании.

Отмечается, что мощное украинское сопротивление нанесло значительные потери российским войскам.

– На этой неделе Украина отразила многочисленные атаки России вдоль линии столкновения на Донбассе. Несмотря на то, что РФ добилась определенных территориальных успехов, украинское сопротивление было сильным по всем направлениям и нанесло российским силам значительный ущерб, — проинформировали в британской разведке.

В сообщении отмечается, что низкий моральный дух российских захватчиков, а также ограниченное время, отведенное на восстановление, переоснащение и реорганизацию военных сил РФ после предыдущих наступлений, вероятно, снижают боевую эффективность России.

По информации Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины (с 24 февраля по 24 апреля) общие боевые потери войск РФ составляют около 21,8 тыс. человек личного состава. Кроме того, РФ уже потеряла 873 танка, 2 238 боевых бронированных машин, 179 самолетов, 154 вертолета и другую технику.

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Источник: Минобороны Великобритании

Фото: Генеральный штаб ВСУ

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