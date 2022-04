В течение недели украинская армия отразила многочисленные атаки войск РФ на Донбассе. А низкий моральный дух российских захватчиков снижает эффективность их наступления.

Об этом свидетельствуют данные британской разведки, обнародованные Министерством обороны Великобритании.

Отмечается, что мощное украинское сопротивление нанесло значительные потери российским войскам.

В сообщении отмечается, что низкий моральный дух российских захватчиков, а также ограниченное время, отведенное на восстановление, переоснащение и реорганизацию военных сил РФ после предыдущих наступлений, вероятно, снижают боевую эффективность России.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 24 April 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 24, 2022