В течение недели украинская армия отразила многочисленные атаки войск РФ на Донбассе. А низкий моральный дух российских захватчиков снижает эффективность их наступления.

Об этом свидетельствуют данные британской разведки, обнародованные Министерством обороны Великобритании.

Отмечается, что мощное украинское сопротивление нанесло значительные потери российским войскам.

– На этой неделе Украина отразила многочисленные атаки России вдоль линии столкновения на Донбассе. Несмотря на то, что РФ добилась определенных территориальных успехов, украинское сопротивление было сильным по всем направлениям и нанесло российским силам значительный ущерб, — проинформировали в британской разведке.

В сообщении отмечается, что низкий моральный дух российских захватчиков, а также ограниченное время, отведенное на восстановление, переоснащение и реорганизацию военных сил РФ после предыдущих наступлений, вероятно, снижают боевую эффективность России.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 24 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/tFb39zzDtn Related video ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/lZE8s05wuX — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 24, 2022

По информации Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины (с 24 февраля по 24 апреля) общие боевые потери войск РФ составляют около 21,8 тыс. человек личного состава. Кроме того, РФ уже потеряла 873 танка, 2 238 боевых бронированных машин, 179 самолетов, 154 вертолета и другую технику.

Источник: Минобороны Великобритании

Фото: Генеральный штаб ВСУ