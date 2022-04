Потужний опір України завдав значної шкоди військам РФ – британська розвідка

Протягом тижня українська армія відбила численні атаки військ РФ на Донбасі. А низький моральний дух російських загарбників знижує ефективність їхнього наступу.

Про це свідчать дані британської розвідки, які оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що потужний українських спротив завдав значних втрат російським військам.

У повідомленні наголошується, що низький моральний дух російських загарбників, а також обмежений час, який був відведений на відновлення, переоснащення і реорганізацію військових сил РФ після попередніх наступів, ймовірно, знижують бойову ефективність Росії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 April 2022

