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Факти / Україна

Потужний опір України завдав значної шкоди військам РФ – британська розвідка

Юлія Соколова редакторка стрічки
РСЗВ

Протягом тижня українська армія відбила численні атаки військ РФ на Донбасі. А низький моральний дух російських загарбників знижує ефективність їхнього наступу.

Про це свідчать дані британської розвідки, які оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що потужний українських спротив завдав значних втрат російським військам.

– Цього тижня Україна відбила численні атаки Росії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Попри те, що РФ домоглася певних територіальних успіхів, український опір був сильним на всіх напрямках і завдав російським силам значної шкоди, – поінформували в британській розвідці.

У повідомленні наголошується, що низький моральний дух російських загарбників, а також обмежений час, який був відведений на відновлення, переоснащення і реорганізацію військових сил РФ після попередніх наступів, ймовірно, знижують бойову ефективність Росії.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни проти України (з 24 лютого по 24 квітня) загальні бойові втрати військ РФ становлять близько 21,8 тис. осіб особового складу. Крім того, РФ уже втратила 873 танки, 2 238 бойових броньованих машин, 179 літаків, 154 гелікоптери та іншу техніку.

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Джерело: Міноборони Великої Британії

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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