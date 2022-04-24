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Факты / Украина

РФ в войне против Украины потеряла около 21,8 тыс. военных — Генштаб

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

С начала полномасштабной войны против Украины общие боевые потери России по состоянию на 24 апреля ориентировочно составляют около 21 800 человек личного состава.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины. Также Россия в войне против Украины уже потеряла 873 танка и 2 238 боевых бронированных машин.

Другие боевые потери РФ:

  • артиллерийские системы – 408;
  • реактивные системы залпового огня – 147;
  • средства ПВО – 69;
  • самолеты – 179;
  • вертолеты – 154;
  • автомобильная техника – 1 557;
  • корабли/катера – 8;
  • цистерны с горюче-смазочными материалами — 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 191;
  • специальная техника – 28;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 60 дней. Российские войска продолжают обстреливать украинские города, жилые дома и другую инфраструктуру.

Вечером 23 апреля украинские военные сбили в небе над Днепропетровской областью вражеский беспилотник. Также российские захватчики обстреляли из артиллерии и Градов три населенных пункта в Запорожской области.

Погибли трое мирных жителей села Каменское, которые в то время были на огороде.

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Источник: Генштаб ВСУ

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