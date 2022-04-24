С начала полномасштабной войны против Украины общие боевые потери России по состоянию на 24 апреля ориентировочно составляют около 21 800 человек личного состава.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины. Также Россия в войне против Украины уже потеряла 873 танка и 2 238 боевых бронированных машин.

Другие боевые потери РФ:

артиллерийские системы – 408;

реактивные системы залпового огня – 147;

средства ПВО – 69;

самолеты – 179;

вертолеты – 154;

автомобильная техника – 1 557;

корабли/катера – 8;

цистерны с горюче-смазочными материалами — 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 191;

специальная техника – 28;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 60 дней. Российские войска продолжают обстреливать украинские города, жилые дома и другую инфраструктуру.

Вечером 23 апреля украинские военные сбили в небе над Днепропетровской областью вражеский беспилотник. Также российские захватчики обстреляли из артиллерии и Градов три населенных пункта в Запорожской области.

Погибли трое мирных жителей села Каменское, которые в то время были на огороде.