С начала полномасштабной войны против Украины общие боевые потери России по состоянию на 24 апреля ориентировочно составляют около 21 800 человек личного состава.
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины. Также Россия в войне против Украины уже потеряла 873 танка и 2 238 боевых бронированных машин.
Другие боевые потери РФ:
- артиллерийские системы – 408;
- реактивные системы залпового огня – 147;
- средства ПВО – 69;
- самолеты – 179;
- вертолеты – 154;
- автомобильная техника – 1 557;
- корабли/катера – 8;
- цистерны с горюче-смазочными материалами — 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 191;
- специальная техника – 28;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Полномасштабная война России против Украины длится уже 60 дней. Российские войска продолжают обстреливать украинские города, жилые дома и другую инфраструктуру.
Вечером 23 апреля украинские военные сбили в небе над Днепропетровской областью вражеский беспилотник. Также российские захватчики обстреляли из артиллерии и Градов три населенных пункта в Запорожской области.
Погибли трое мирных жителей села Каменское, которые в то время были на огороде.