Оккупационные силы России активизировались на территории Херсонщины накануне проведения так называемого референдума в области.

Об этом в своде за 23 апреля сообщил спикер оперативного командования Юг Владислав Назаров.

Так, враг пытался совершать штурмовые действия в направлении Александровки и Таврического, впрочем, успеха не имел.

— Попытки завладеть Николаевкой тоже оказались не удачными. Нанесением огневого поражения артиллерией общей поддержки группировки атаки противника отбито, — сообщил спикер ОК Юг.

В то же время Владислав Назаров сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины возобновили контроль над восемью населенными пунктами Херсонской области.

Украинские воины нанесли огневое поражение накопления живой силы и техники врага в районе Киселевки, которое находилось там для дальнейшего наступления на Посад-Покровское. После значительных потерь оккупационные силы противника отошли в сторону Чернобаевки, говорится в сообщении.

— Общие потери противника составляют: 74 рашиста и 13 единиц техники, среди которых 2 танка, система реактивного залпового огня, 6 единиц бронированной и инженерной техники, 4 БПЛА-разведчика, — сообщил представитель командования Назаров.

Он также отчитался о нанесенных ракетных ударах РФ по Одессе, совершенных с самолетов стратегической авиации ТУ-95 ВС РФ 23 апреля.

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— 3 из 8 ракет были сбиты силами противовоздушной обороны. Остальные попали в объекты инфраструктуры города, среди которых многоэтажный жилой дом с мирными жителями и кладбище. В настоящее время известно о гибели 8 человек, среди которых 1 ребенок. Пострадало 18 человек. Работы продолжаются, информация уточняется. На других объектах пострадавших нет, – сообщил Назаров.

По данным оперативного командования, в Черноморской операционной зоне находится около 20 вражеских судов, среди которых есть подлодки, снаряженные крылатыми ракетами типа Калибр.

– Блокируя судоходство, проводя разоблачение надводной обстановки и воздушную разведку, они продолжают нести угрозу ракетного удара почти по всей территории Украины, – сообщил Владислав Назаров.

Он также отчитался, что после 22.00 23 апреля враг вновь совершил ракетную атаку по территориям Одесской области, но теперь — с моря. Впрочем, вражеские ракеты, выпущенные в направлении порта Южный, были сбиты силами ПВО.

Источник: Оперативное командование Юг

Фото: Генштаб ВСУ