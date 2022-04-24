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Факти / Україна

РФ у війні проти України втратила близько 21,8 тис. військових – Генштаб

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

Від початку повномасштабної війни проти України загальні бойові втрати Росії станом на 24 квітня орієнтовно становлять близько 21 800 осіб особового складу.

Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Також Росія у війні проти України вже втратила 873 танки і 2 238 бойових броньованих машин.

Інші бойові втрати РФ:

  • артилерійські системи – 408;
  • реактивні системи залпового вогню – 147;
  • засоби ППО – 69;
  • літаки – 179;
  • гелікоптери– 154;
  • автомобільна техніка – 1 557;
  • кораблі /катери – 8;
  • цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191;
  • спеціальна техніка – 28;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 60 днів. Російські війська продовжують обстрілювати українські міста, житлові будинки та іншу інфраструктуру.

Так, ввечері 23 квітня українські військові збили в небі над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник. Також російські загарбники обстріляли з артилерії та Градів три населених пункти в Запорізькій області.

Загинули троє мирних жителів села Кам’янське, які в той час поралися на городі.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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