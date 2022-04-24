Від початку повномасштабної війни проти України загальні бойові втрати Росії станом на 24 квітня орієнтовно становлять близько 21 800 осіб особового складу.
Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Також Росія у війні проти України вже втратила 873 танки і 2 238 бойових броньованих машин.
Інші бойові втрати РФ:
- артилерійські системи – 408;
- реактивні системи залпового вогню – 147;
- засоби ППО – 69;
- літаки – 179;
- гелікоптери– 154;
- автомобільна техніка – 1 557;
- кораблі /катери – 8;
- цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191;
- спеціальна техніка – 28;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 60 днів. Російські війська продовжують обстрілювати українські міста, житлові будинки та іншу інфраструктуру.
Так, ввечері 23 квітня українські військові збили в небі над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник. Також російські загарбники обстріляли з артилерії та Градів три населених пункти в Запорізькій області.
Загинули троє мирних жителів села Кам’янське, які в той час поралися на городі.