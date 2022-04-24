Від початку повномасштабної війни проти України загальні бойові втрати Росії станом на 24 квітня орієнтовно становлять близько 21 800 осіб особового складу.

Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Також Росія у війні проти України вже втратила 873 танки і 2 238 бойових броньованих машин.

Інші бойові втрати РФ:

артилерійські системи – 408;

реактивні системи залпового вогню – 147;

засоби ППО – 69;

літаки – 179;

гелікоптери– 154;

автомобільна техніка – 1 557;

кораблі /катери – 8;

цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191;

спеціальна техніка – 28;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 60 днів. Російські війська продовжують обстрілювати українські міста, житлові будинки та іншу інфраструктуру.

Так, ввечері 23 квітня українські військові збили в небі над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник. Також російські загарбники обстріляли з артилерії та Градів три населених пункти в Запорізькій області.

Загинули троє мирних жителів села Кам’янське, які в той час поралися на городі.