Окупаційні сили Росії активізувались на території Херсонщини напередодні проведення так званого референдуму в області.

Про це у зведенні за 23 квітня повідомив речник оперативного командування Південь Владислав Назаров.

Так, ворог намагався здійснювати штурмові дії в напрямку Олександрівки та Таврійського, втім успіху не мав.

– Намагання заволодіти Миколаївкою також виявилися не вдалими. Нанесенням вогневого ураження артилерією загальної підтримки угруповання атаки противника відбито, – повідомив речник ОК Південь.

Водночас Владислав Назаров повідомив, що підрозділи Збройних сил України відновили контроль над вісьма населеними пунктами Херсонської області.

Українські воїни завдали вогневого ураження накопиченню живої сили та техніки ворога в районі Киселівки, яке знаходилось там для подальшого наступу на Посад-Покровське. Після значних втрат окупаційні сили противника відійшли у бік Чорнобаївки, йдеться у повідомленні.

– Загальні втрати противника складають: 74 рашисти й 13 одиниць техніки, серед яких 2 танки, система реактивного залпового вогню, 6 одиниць броньованої та інженерної техніки, 4 БПЛА-розвідники, – повідомив речник командування Назаров.

Він також відзвітував про завдані ракетні удари РФ по Одесі, що були здійснені з літаків стратегічної авіації ТУ-95 ЗС РФ 23 квітня.

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– 3 з 8 ракет було збито силами протиповітряної оборони. Решта влучили у об’єкти інфраструктури міста, серед яких багатоповерховий житловий будинок з мирними мешканцями та кладовище. На даний час відомо про загибель 8 осіб, серед яких 1 дитина. Постраждало 18 осіб. Роботи тривають, Інформація уточнюється. На інших об’єктах постраждалих немає, – повідомив Назаров.

За даними оперативного командування, в Чорноморській операційній зоні знаходиться близько 20 ворожих суден, серед яких є підводні човни, споряджені крилатими ракетами типу Калібр.

– Блокуючи судноплавство, проводячи викриття надводної обстановки та повітряну розвідку, вони продовжують нести загрозу ракетного удару майже по всій території України, – повідомив Владислав Назаров.

Він також відзвітував, що після 22.00 23 квітня ворог знов здійснив ракетну атаку по територіях Одеської області, але тепер – з моря. Втім ворожі ракети, випущені в напрямок порту Південний, були збиті силами ППО.

Джерело: Оперативне командування Південь

Фото: Генштаб ЗСУ