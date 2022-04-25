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Факти / Світ

Малоймовірно, що 6-й пакет санкцій зможуть узгодити цього тижня – ЗМІ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Росія санкції

Брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк назвав малоймовірним, що шостий пакет санкцій ЄС проти Росії зможуть узгодити та подати цього тижня, як вважалося раніше.

– Здається малоймовірним, що шостий пакет санкцій ЄС щодо Російської Федерації буде представлений чи навіть узгоджений цього тижня. Посли ЄС та комісія проведуть спільні орієнтаційні дебати щодо війни в Україні в середу, тоді пропозицій не очікується, – пояснив він у повідомленні, опублікованому на його сторінці у Twitter у понеділок, 25 квітня.

Нагадаємо, що українська влада закликає ЄС внести до шостого санкційного пакета проти РФ повне ембарго на російську нафту.

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