Брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк назвав малоймовірним, що шостий пакет санкцій ЄС проти Росії зможуть узгодити та подати цього тижня, як вважалося раніше.

– Здається малоймовірним, що шостий пакет санкцій ЄС щодо Російської Федерації буде представлений чи навіть узгоджений цього тижня. Посли ЄС та комісія проведуть спільні орієнтаційні дебати щодо війни в Україні в середу, тоді пропозицій не очікується, – пояснив він у повідомленні, опублікованому на його сторінці у Twitter у понеділок, 25 квітня.

Нагадаємо, що українська влада закликає ЄС внести до шостого санкційного пакета проти РФ повне ембарго на російську нафту.