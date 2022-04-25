Росія не відмовилась від планів застосувати хімічну зброю проти українських військових та мирних жителів Маріуполя, які ховаються від бомбардувань на Азовсталі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, задля того, щоб уникнути втрат серед російських військовослужбовців, окупанти можуть вдатися до “викурювання” українських захисників та людей з приміщень підприємства.

Для цього ворожі війська планують ракетно-бомбові удари із отруйними речовинами. Паралельно російські підрозділи готуються застосовувати аерозолі з хімічною зброєю.

Варто зазначити, що слова президента РФ Володимира Путіна, які він сказав про Азовсталь у розмові з міністром оборони Шойгу, були вирвані з контексту. Фразу про “заняття облоги підступів до підприємства так, щоб і муха не пролетіла” слід сприймати саме в контексті – не дати можливості нікому живим вийти з катакомб. Зокрема, після застосування хімічної зброї.

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Як повідомляють у розвідці, наразі російські військові підбирають та інспектують можливі місця для зберігання боєприпасів та балонів із бойовими отруйними речовинами.

У Міноборони РФ своєю чергою заявили, що російські війська та бойовики “ДНР” нібито припиняють будь-які бойові дії поблизу Азовсталі. Окупанти запевняють, що дозволять цивільним вийти з укриття та виїхати у будь-якому напрямку.

Для того, щоб російська так звана гуманітарна операція почалася, по всьому периметру або на окремих напрямках Азовсталі мають вивісити білі прапори.

Керує штабом РФ з “гуманітарного реагування” генерал-полковник Михайло Мізинцев.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, саме Мізинцев є одним з відповідальних за знищення Маріуполя та маріупольців.