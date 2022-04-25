Українська армія влаштувала “суцільне пекло” російським загарбникам у населеному пункті Чорнобаївка, що в Херсонській області. У цьому зізнаються самі окупанти.

Переписку одного із російських загарбників оприлюднила Служба безпеки України.

За інформацією СБУ, окупант, якому вдалося вціліти під Чорнобаївкою, зараз перебуває в Білозірці Херсонської області. У переписці зі знайомим він розповів про значні втрати військ РФ на аеродромі в Чорнобаївці, який неодноразово накривали потужним вогнем українські військові.

– Тут повний пи**єць. Наших тупо пачками вбивають, я стільки трупів ніколи не бачив. Ми куди не приїдемо, нас одразу з повітря накривають… Ми лише кілька тижнів тому відійшли з Чорнобаївки, там справжнє пекло! Там наших стільки загинуло, що ти й уявити не можеш. Там не одна БТГ (батальйонна тактична група, – Ред.) залишилася назавжди… Ми тут такої пи**и отримали, що передати неможливо, – поскаржився окупант знайомому, який перебуває в РФ.

Останньому російська пропаганда вже настільки “промила” мозок, що він не зміг одразу повірити в почуте та розповідав, що чекає на “захоплення” Києва до 9 травня, бо так сказали “в новинах по телевізору”.

У відповідь російський окупант повідомив, що про захоплення Києва та повернення до РФ зараз загалом не йдеться. Єдине, чого він хоче, це вижити.

– Який додому? Тут хоч би ще вижити, – заявив він.

Російський загарбник усвідомлює, що глибокі окопи, які почали рити війська РФ на Херсонщині, аби хоч трохи збільшити шанси на виживання, можуть також стати братською могилою. А тому наостанок він закликав знайомого доглянути за своїм сином і дружиною.

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Як відомо, з перших днів повномасштабної війни російські загарбники зазнають нищівної поразки на аеродромі Чорнобаївки. Окупантів там уже неодноразово атакували Збройні сили України.

Як поінформував напередодні радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, українські військові вчергове завдали удару по позиціях російських окупантів у Чорнобаївці (це вже 17-й випадок такої успішної атаки наших військ на аеродром).

Під час попередніх ударів були знищені кілька російських генералів: командувач 49-ї загальновійськової армії РФ, генерал-лейтенант Яков Резанцев та командир 8-ї загальновійськової армії РФ, генерал Андрій Мордвічєв.

Як пояснював Олексій Арестович, “феномен” Чорнобаївки полягає в тому, що РФ накопичила велике угруповання військ на напрямку з тимчасово окупованого Криму, але можливості для перекидання цих сил обмежені. Крім того, ворог пробував накопичити вертолітне угрупування, а для цього потрібен аеродром у Чорнобаївці.

Джерело: СБУ, Олексій Арестович