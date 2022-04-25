Тяжелое оружие для Украины: оппозиция в Германии представила резолюцию

В Германии крупнейшая оппозиционная фракция Бундестага ХДС/ХСС представила предложение по резолюции, которое содержит призыв поддержать Украину тяжелым вооружением.
Об этом сообщает Bild.
Оппозиция в споре по поставкам тяжелого вооружения в Украину продолжает давить на правящую коалицию – СДПГ, Зеленых и СвДП.
В ХДС/ХСС призывают эти партии разработать совместное заявление. Так, в проекте депутатской группы призывают к “немедленной и заметной количественной и качественной интенсификации поставки немецкого оружия”.
Сообщается, что Германия должна присоединиться к своим союзникам по ЕС и НАТО и “внести решительный вклад в укрепление украинских сил самообороны – особенно тяжелым вооружением”.
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