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Факти / Світ

У Німеччині опозиція представила резолюцію щодо постачання Україні важкої зброї

Анастасія Гевко редакторка стрічки
У Німеччині опозиція представила резолюцію щодо постачання Україні важкої зброї

У Німеччині найбільша опозиційна фракція Бундестагу ХДС/ХСС представила пропозицію щодо резолюції, яка містить заклик підтримати Україну важким озброєнням.

Про це повідомляє Bild.

Опозиція у суперечці з постачання важкого озброєння в Україну продовжує тиснути на правлячу коаліцію – СДПН, Зелених та ВДП.

У ХДС/ХСС закликають ці партії розробити спільну заяву. Так, у проєкті депутатської групи закликають до “негайної та помітної кількісної та якісної інтенсифікації постачання німецької зброї”.

Повідомляється, що Німеччина має приєднатися до своїх союзників щодо ЄС та НАТО та “внести рішучий внесок у зміцнення українських сил самооборони – особливо важким озброєнням”.

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Джерело: Bild

Фото: Pixabay

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