В террористическом псевдогосударственном образовании “ДНР” объявили об учреждении “медали за освобождение Мариуполя”. Такое заявление сделал так называемый главарь “ДНР” Денис Пушилин.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Так называемую медаль собираются вручать тем захватчикам, которые “особо отличились” во время жестокого захвата и бомбардировок украинского города.

Как отметил Андрющенко, оккупанты пытаются создать псевдореальность и иллюзию установления контроля над городом, а сами боятся оставаться в Мариуполе.

– Псевдореальность. Россияне до сих пор пытаются создать иллюзию контроля над городом. Даже Пушилин анонсировал медаль “за взятие Мариуполя”. А в то же время вся незаконная “администрация” города от оккупантов работает в Мангуше, в помещении бывшей районной администрации. Псевдомэр и его команда трупожеров появляются в городе исключительно под охраной военных для фотографий и видеороликов об “улучшениях”. И не понимают, откуда мы берем информацию, даже несмотря на жесточайшую фильтрацию и зачистку, — рассказал Андрющенко.

Он подчеркнул, что Мариуполь будет сопротивляться до последнего мариупольца, который будет оставаться в городе. Поэтому, по словам Андрющенко, лучшим выходом для оккупантов стало бы открытие гуманитарного коридора для спасения украинских военных и мирных жителей города (в том числе и с завода Азовсталь).

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Судя по фото, “медаль” оккупантов датирована 21 апреля. Именно в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил хозяину Кремля Владимиру Путину, что Мариуполь якобы полностью под контролем войск РФ и боевиков “ДНР”.

Однако это откровенная ложь, поскольку оккупанты контролируют далеко не всю территорию города. На это обратил внимание советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

– После двух месяцев боев в РФ говорят, что взяли Мариуполь. С поправкой: “кроме Азовстали”. Только вот в чем дело, ребята: Азовсталь – это 1/5 Мариуполя. Или 22 Ватикана, или три Центральных парка Нью-Йорка. Взяли город? Ага. Фейковая страна, фейковые победы. И настоящие украинские защитники. Из стали, — подчеркнул Подоляк.

Після 2 місяців боїв у Рф кажуть, що взяли Маріуполь. З поправкою: «окрім Азовсталі». Тільки ось у чому справа, хлопці: «Азовсталь» – це 1/5 Маріуполя. Або 22 Ватикани чи 3 Централ Парки НЙ. Взяли місто? Ага. Фейкова країна, фейкові перемоги. І справжні ???????? захисники. Зі сталі. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 26, 2022

Что известно о ситуации в Мариуполе

Несмотря на сверхсложную ситуацию, украинские военные, находящиеся сейчас на металлургическом заводе Азовсталь, продолжают оказывать героическое сопротивление российским захватчикам.

Оккупанты продолжают совершать жестокие обстрелы завода, в укрытиях которого, кроме защитников Мариуполя, находятся до 1 тыс. мирных жителей.

По информации Мариупольского городского совета, только за прошедшие сутки враг совершил 35 авиаударов по Азовстали, во время которых произошло возгорание одного из цехов. От бомбардировок войск РФ пострадали мирные люди, которые находятся под завалами.

Как проинформировал мэр Мариуполя Вадим Бойченко, запасы продуктов и воды в бомбоубежищах завода заканчиваются. Медицинская помощь в городе вообще недоступна. Поэтому рассматривается любая возможность эвакуации мирных жителей.

Тем временем российские захватчики приступили к обыскам и зачисткам в Мариуполе. Уцелевшие дома, в которых они планируют расселять вражеских солдат, обозначают буквой Z, а другие – грабят.

Источник: Петр Андрющенко, Михаил Подоляк, Мариупольский городской совет

Фото: Мариупольский городской совет