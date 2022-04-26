У терористичному псевдодержавному утворенні “ДНР” оголосили про заснування “медалі за звільнення Маріуполя”. Таку заяву зробив так званий ватажок “ДНР” Денис Пушилін.

Про це поінформував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Так звану медаль збираються вручати тим загарбникам, які “особливо відзначилися” під час жорстокого захоплення та бомбардувань українського міста.

Як зазначив Андрющенко, окупанти намагаються створити псевдореальність та ілюзію встановлення контролю над містом, а самі бояться залишатися в Маріуполі.

– Псевдореальність. Росіяни досі намагаються створити ілюзію контролю над містом. Навіть Пушилін анонсував медаль “за взяття Маріуполя”. А в той самий момент вся незаконна “адміністрація” міста від окупантів працює в Мангуші, в приміщенні колишньої районної адміністрації. Псевдомер та його команда трупожерів з’являються в місті виключно під охороною військових для фотографій і відеороликів про “покращення”. І не розуміють, звідки ми беремо інформацію навіть попри найжорстокішу фільтрацію та зачистку, – розповів Андрющенко.

Він наголосив, що Маріуполь буде чинити спротив до останнього маріупольця, який залишатиметься в місті. А тому, за словами Андрющенка, кращим виходом для окупантів стало б відкриття гуманітарного коридору для порятунку українських військових та мирних жителів міста (зокрема й із заводу Азовсталь).

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Судячи з фото, “медаль” окупантів датована 21 квітня. Саме в цей день міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив господарю Кремля Володимиру Путіну, що Маріуполь начебто повністю під контролем військ РФ та бойовиків “ДНР”.

Однак це відверта брехня, оскільки окупанти контролюють далеко не всю територію міста. На це, зокрема, звернув увагу радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Після двох місяців боїв у РФ кажуть, що взяли Маріуполь. З поправкою: “окрім Азовсталі”. Тільки ось у чому справа, хлопці: Азовсталь – це 1/5 Маріуполя. Або 22 Ватикани, чи три Центральних парків Нью-Йорка. Взяли місто? Ага. Фейкова країна, фейкові перемоги. І справжні українські захисники. Зі сталі, – наголосив Подоляк.

Після 2 місяців боїв у Рф кажуть, що взяли Маріуполь. З поправкою: «окрім Азовсталі». Тільки ось у чому справа, хлопці: «Азовсталь» – це 1/5 Маріуполя. Або 22 Ватикани чи 3 Централ Парки НЙ. Взяли місто? Ага. Фейкова країна, фейкові перемоги. І справжні ???????? захисники. Зі сталі. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 26, 2022

Що відомо про ситуацію в Маріуполі

Попри надскладну ситуацію, українські військові, які зараз перебувають на металургійному заводі Азовсталь, продовжують чинити героїчний спротив російським загарбникам.

Окупанти продовжують здійснювати жорстокі обстріли заводу, в укриттях якого, окрім захисників Маріуполя, перебувають до 1 тис. мирних мешканців.

За інформацією Маріупольської міської ради, лише протягом минулої доби ворог здійснив 35 авіаударів по Азовсталі, під час яких сталося займання одного із цехів. Від бомбардувань військ РФ постраждали мирні люди, які зараз перебувають під завалами.

Як поінформував міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, запаси продуктів та води у бомбосховищах заводу закінчуються. Медична допомога в місті взагалі недоступна. Через це розглядається будь-яка можливість евакуації мирних мешканців.

Тим часом російські загарбники розпочали обшуки та зачистки в Маріуполі. Вцілілі будинки, в яких вони планують розселяти ворожих солдатів, позначають літерою Z, а інші – грабують.

Джерело: Петро Андрющенко, Михайло Подоляк, Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада