Оккупационные войска РФ совершают попытки наступления на Кривой Рог, однако несут значительные потери из-за обороны Вооруженных сил Украины.

Об этом во время пресс-брифинга заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

— К чрезвычайным усилиям противник прибегает на направлении Кривого Рога, концентрируя свои силы на севере Херсонской области и пытаясь продвинуться к Кривому Рогу. Но в течение этих суток они понесли там потери: по меньшей мере 70 военных уничтожены и склад боеприпасов к тому же, — рассказал Алексей Арестович.