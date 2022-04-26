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Факты / Украина

РФ пытается наступать на Кривой Рог, но ВСУ держат оборону — Арестович

Илья Нежигай редактор ленты
РФ пытается наступать на Кривой Рог, но ВСУ держат оборону — Арестович

Оккупационные войска РФ совершают попытки наступления на Кривой Рог, однако несут значительные потери из-за обороны Вооруженных сил Украины.

Об этом во время пресс-брифинга заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

— К чрезвычайным усилиям противник прибегает на направлении Кривого Рога, концентрируя свои силы на севере Херсонской области и пытаясь продвинуться к Кривому Рогу. Но в течение этих суток они понесли там потери: по меньшей мере 70 военных уничтожены и склад боеприпасов к тому же, — рассказал Алексей Арестович.

Он добавил, что ВСУ успешно обороняют указанное направление.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал, что Кривой Рог остается одной из основных целей вражеских сил РФ.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий в Украине.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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