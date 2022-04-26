Окупаційні війська РФ роблять спроби наступу на Кривий Ріг, однак зазнають значних втрат через оборону Збройних сил України.

Про це під час пресбрифінгу заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

– До надзвичайних зусиль противник вдається на напрямі Кривого Рогу, концентруючи свої сили на півночі Херсонщини та намагаючись просунутися до Кривого Рогу. Але протягом цієї доби вони зазнали втрат: щонайменше 70 військових знищено і склад боєприпасів до того ж, – розповів Олексій Арестович.

Він додав, що ЗСУ успішно обороняють зазначений напрямок.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що Кривий Ріг залишається однією з основних цілей ворожих сил РФ.

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