Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 62 день війни
Вбили Вбили
217 дітей
Поранили Поранили
>391 дитину
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 665 дорослих
Факти / Україна

РФ намагається наступати на Кривий Ріг, але ЗСУ тримають оборону – Арестович

Ілля Нежигай редактор стрічки
РФ намагається наступати на Кривий Ріг, але ЗСУ тримають оборону – Арестович

Окупаційні війська РФ роблять спроби наступу на Кривий Ріг, однак зазнають значних втрат через оборону Збройних сил України.

Про це під час пресбрифінгу заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

– До надзвичайних зусиль противник вдається на напрямі Кривого Рогу, концентруючи свої сили на півночі Херсонщини та намагаючись просунутися до Кривого Рогу. Але протягом цієї доби вони зазнали втрат: щонайменше 70 військових знищено і склад боєприпасів до того ж, – розповів Олексій Арестович.

Він додав, що ЗСУ успішно обороняють зазначений напрямок.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що Кривий Ріг залишається однією з основних цілей ворожих сил РФ.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту бойових дій в Україні.

Related video
Читайте
Обстріл Запоріжжя і підірвані силовики РФ у Кремінній: що відбувається на 62 добу війни в Україні (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка