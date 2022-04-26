Российские захватчики за прошедшие сутки обстреляли из тяжелого вооружения и стрелкового оружия три населенных пункта в Конотопском районе и один в Сумском районе Сумской области.

Огонь оккупационные войска открывали со стороны российского селения Теткино.

Так, Госпогранслужба зафиксировала 15 прилетов из тяжелого вооружения в направлении села Ровно.

– Впоследствии неподалеку от этого же населенного пункта раздавались выстрелы из стрелкового оружия, – отмечают в пресс-службе ведомства.

Еще два прилета из тяжелого вооружения прогремели между селами Бунякино и Новая Слобода.

– Кроме того, общий с бойцами ВСУ наряд пограничников слышал семь выстрелов, скорее всего из миномета, возле села Гирино Сумского района, – отмечают в ГПСУ.

Пострадавших посреди военнослужащих нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 62-е сутки.

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Источник: Госпогранслужба Украины

Фото: Госпогранслужба Украины