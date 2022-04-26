Российские захватчики за прошедшие сутки обстреляли из тяжелого вооружения и стрелкового оружия три населенных пункта в Конотопском районе и один в Сумском районе Сумской области.
Огонь оккупационные войска открывали со стороны российского селения Теткино.
Так, Госпогранслужба зафиксировала 15 прилетов из тяжелого вооружения в направлении села Ровно.
– Впоследствии неподалеку от этого же населенного пункта раздавались выстрелы из стрелкового оружия, – отмечают в пресс-службе ведомства.
Еще два прилета из тяжелого вооружения прогремели между селами Бунякино и Новая Слобода.
– Кроме того, общий с бойцами ВСУ наряд пограничников слышал семь выстрелов, скорее всего из миномета, возле села Гирино Сумского района, – отмечают в ГПСУ.
Пострадавших посреди военнослужащих нет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 62-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины