Села в Сумській області обстрілювали із російського Тьоткіно – ДПСУ

Російські загарбники упродовж минулої доби обстріляли із важкого озброєння та стрілецької зброї три населені пункти в Конотопському районі та один у Сумському районі Сумської області.

Вогонь окупаційні війська відкривали з боку російського селища Тьоткіно.

Так, Держприкордонслужба зафіксувала 15 прильотів із важкого озброєння в напрямку села Рівне.

– Згодом неподалік цього ж населеного пункту лунали постріли зі стрілецької зброї, – наголошують у пресслужбі відомства.

Ще два прильоти з важкого озброєння прогриміли між селами Бунякине й Нова Слобода.

– Крім того, спільний із бійцями ЗСУ наряд прикордонників чув сім пострілів, найімовірніше з міномета, біля села Гирине Сумського району, – зазначають у ДПСУ.

Постраждалих серед військовослужбовців немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 62-гу добу.

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Джерело: Держприкордонслужба України

Фото: Держприкордонслужба України