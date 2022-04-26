Села в Сумській області обстрілювали із російського Тьоткіно – ДПСУ

Російські загарбники упродовж минулої доби обстріляли із важкого озброєння та стрілецької зброї три населені пункти в Конотопському районі та один у Сумському районі Сумської області.
Вогонь окупаційні війська відкривали з боку російського селища Тьоткіно.
Так, Держприкордонслужба зафіксувала 15 прильотів із важкого озброєння в напрямку села Рівне.
– Згодом неподалік цього ж населеного пункту лунали постріли зі стрілецької зброї, – наголошують у пресслужбі відомства.
Ще два прильоти з важкого озброєння прогриміли між селами Бунякине й Нова Слобода.
– Крім того, спільний із бійцями ЗСУ наряд прикордонників чув сім пострілів, найімовірніше з міномета, біля села Гирине Сумського району, – зазначають у ДПСУ.
Постраждалих серед військовослужбовців немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 62-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Держприкордонслужба України
Фото: Держприкордонслужба України