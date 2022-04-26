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Факти / Україна

Спроба відкрити новий фронт: в РНБО назвали причини провокацій РФ у Придністров’ї

Юлія Соколова редакторка стрічки
Тираспіль

Країна-агресор Росія влаштовує провокації на території невизнаного Придністров’я, переслідуючи три мети.

Про причини провокацій РФ поінформували в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Перша причина, за даними РНБО, полягає в спробах Кремля відкрити додатковий фронт в Одеській області. При цьому Придністров’я за прикладом Білорусі може підтримати РФ без вступу в активну фазу воєнних дій.

– Провокації РФ у Придністров’ї здійснені ФСБ РФ із метою відкрити додатковий фронт в Одеській області. Така ситуація змусить Збройні сили України перетягнути сили в цьому напрямку, послабивши їх у Миколаївській області. Придністров’я рушить за білоруським сценарієм – підтримка РФ без вступу в активну фазу війни, – зазначається в повідомленні.

Друга причина провокацій полягає в намаганні Москви виправдати свої дії на території України.

– Скинувши обстріли в Тирасполі на ЗСУ, Росія, “рятуючи своїх”, виправдовує вторгнення в Україну і смерті тисяч своїх солдатів, – наголошується в повідомленні.

Ще однією причиною провокацій в РНБО назвали відведення уваги від міста Маріуполь, де виявили чергові братські могили. В цих могилах російські загарбники закопують тіла загиблих мирних мешканців міста.

Таким чином РФ намагається “замести сліди” своїх воєнних злочинів на території України та геноциду українців.

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Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, своєю чергою, поінформувала, що на території невизнаного Придністров’я під керівництвом військ РФ діє так званий “Армійський корпус-3” (своєрідний аналог терористичних формувань “Л/ДНР”, які діють на окупованих територіях українського Донбасу).

Омбудсмен із посиланням на дані від партнерських правозахисних організацій розповіла, що ще до початку повномасштабної війни в Україні угруповання бойовиків Придністров’я провели оновлення резервного складу.

А коли 25 та 26 квітня пролунали вибухи в приміщенні “міністерства державної безпеки” в Тирасполі та біля телевеж у населеному пункті Маяк, першими на місці цих інцидентів були помічені саме представники “Армійського корпусу-3”. Як зазначила Денісова, це свідчить про контроль ними вулиць та об’єктів критичної інфраструктури на території невизнаного Придністров’я.

Омбудсмен наголосила, що за допомогою вибухів у Придністров’ї російські загарбники намагаються залучити свої окупаційні війська в Молдові до війни проти України, а також мобілізувати місцеве населення для атак на місто Одеса.

За словами Денісової, правозахисники помічають активність військкоматів у Придністров’ї, які проводять перевірку осіб призовного віку.

– У ЗМІ розповсюджуються повідомлення про наміри України “нанести удар” по території Придністров’я з метою провокації паніки серед місцевого населення. Подібний сценарій застосовувався ворогом з евакуацією людей з ОРДЛО за тиждень перед вторгненням на територію України. Протистояти цій брехні складно, оскільки на території невизнаного Придністров’я відсутні опозиційні канали. Громадяни невизнаної “республіки” дивляться переважно проросійське телебачення, – розповіла Денісова.

Вона зазначила, що дії РФ у Придністров’ї є злочином агресії та порушенням Статуту ООН.

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Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО України, Людмила Денісова

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Фото: Depositphotos

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