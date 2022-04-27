Белгородская, Воронежская и Курская области России начинают активно изучать суть понятия “демилитаризация”, или же разоружение.

Так на новость о взрывах в двух областях Российской Федерации ночью 27 апреля отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что большие топливные базы и склады боеприпасов в этих трех областях в последнее время загораются “все активнее и увереннее”. И причины для этого разные.

– Как это объяснить? Очень просто. Если вы (россияне) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать, – убежден Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента уверен: “при такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не удастся“.

– Поэтому разоружение белгородско-воронежских складов убийц – абсолютно естественный процесс. Карма – штука жестокая. И опять-таки повторю: причины разрушения военной инфраструктуры приграничных областей могут быть совершенно разными. Вплоть до… божественного вмешательства в дела грешников, которые в Страстную неделю массово убивали людей в украинском Мариуполе, – предположил Михаил Подоляк.

Напомним, что ночью 27 апреля вблизи села Старая Нелидовка Белгородской области в России загорелся склад с боеприпасами. Возгорание ликвидировали три часа.

Впоследствии появилась информация о пожаре и в Воронежской области.

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Взрывался склад с боеприпасами в Белгороде и раньше, например, поздно вечером 29 марта.

А 1 апреля там ликвидировали масштабный пожар на нефтебазе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 63-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Михаил Подоляк