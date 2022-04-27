Борги доведеться повертати – Подоляк про вибухи в Бєлгороді, Воронежі та Курську

Бєлгородська, Воронезька та Курська області Росії починають активно вивчати суть поняття “демілітаризація”, або ж роззброєння.

Так на новину про вибухи в двох областях Російської Федерації вночі 27 квітня відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що великі паливні бази та склади боєприпасів у цих трьох областях останнім часом спалахують “все активніше та впевненіше”. І на це є різні причини.

– Як це пояснити? Дуже просто. Якщо ви (росіяни) вирішили масово атакувати іншу країну, масово вбивати там усіх підряд, масово чавити танками мирних людей, а для забезпечення вбивств використовуєте склади у своїх областях, то рано чи пізно борги доведеться повертати, – переконаний Михайло Подоляк.

Радник голови Офісу президента певен: “за такої інтенсивності та обсягу російського військового вторгнення в Україну відсидітися не вдасться“.

– Тому роззброєння бєлгородсько-воронезьких складів убивць – абсолютно природний процес. Карма – річ жорстока. І знову ж таки повторю: причини руйнування військової інфраструктури прикордонних областей можуть бути абсолютно різними. Аж до… божественного втручання у справи грішників, які на Страсний тиждень масово вбивали людей в українському Маріуполі, – припустив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що уночі 27 квітня поблизу села Стара Нелідівка Бєлгородської області в Росії загорівся склад із боєприпасами. Займанння ліквідовували три години.

Згодом з’явилася інформація про пожежу і у Воронезькій області.

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Вибухав склад із боєприпасами у Бєлгороді й раніше, зокрема пізно ввечері 29 березня.

А 1 квітня там ліквідовували масштабну пожежу на нафтобазі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 63-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Михайло Подоляк