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Факти / Україна

Маю дуже погані новини для РФ – Подоляк про зустріч міністрів оборони в Німеччині

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк озвучив “дуже погані новини для РФ” за підсумками зустрічі міністрів оборони понад 40 країн 26 квітня.

Михайло Подоляк нагадав, що на початку війни однією з дивних вимог Росії була “повна демілітаризація” України.

– Що ж, після вчорашньої епохальної зустрічі 40 міністрів оборони країн світу маю дуже погані новини для РФ – обсяг, швидкість, спрощена логістика, розширена номенклатура зброї суттєво посилюються, – наголосив радник керівника Офісу президента.

На переконання Михайла Подоляка, нині суть поняття “демілітаризація”, або ж роззброєння, “активно вивчають” Бєлгородська, Воронезька та Курська області Росії.

Те, що в цих трьох регіонах “все активніше та впевненіше” спалахують великі паливні бази та склади боєприпасів, за словами радника глави Офісу президента, свідчить про те, що рано чи пізно “борги доведеться повертати“.

Нагадаємо, що 26 квітня міністри оборони понад 40 країн зібралися на військовій базі США в Німеччині, щоб вирішити питання підтримки України.

За підсумками зустрічі очільники оборонних відомств домовились створити контактну групу з оборони України.

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Засідання групи відбуватимуться щомісяця.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 63-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Михайло Подоляк

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