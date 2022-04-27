Российские оккупанты продолжают наносить артиллерийские и минометные удары по жилым районам Харькова и области.

Об этом сообщил Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, в Харькове этой ночью было несколько попаданий в жилые дома Киевского района, в том числе в 9-этажку.

Также в течение суток оккупанты попадали в дома Салтовки, Северной Салтовки, Алексеевки. Продолжались обстрелы в Золочеве, Дергачах, Чугуеве. Всего в Харькове и районах области 15 раненых, три человека погибли.

Кроме того, Олег Синегубов опроверг информацию о якобы сбросе фосфорных бомб. Штаб обороны Харькова такую ​​информацию не подтверждает.

Пролеты авиации и беспилотников противника над Харьковом также не зафиксированы. В то же время активные бои продолжаются в Изюмском направлении.

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