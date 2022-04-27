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Во Львовской ОВА сообщили о десятках крылатых ракет РФ, которые сбила ПВО над областью

Анастасия Гевко редактор ленты
Максим Козицький

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о том, что с момента начала полномасштабной войны Украины с Россией силы противовоздушной обороны сбили над Львовщиной более 20 крылатых ракет и около 10 БПЛА врага.

Об этом в среду, 27 апреля, он написал на своем канале в Telegram.

Он отметил, что для того, чтобы внимательные гражданские могли внести свой вклад в победу Украины над оккупантом, а также – по запросу сил ПВО, Львовская областная военная администрация совместно с IT-специалистами разработала для Telegram чат-бот Шось летить, с помощью которого можно сообщить об угрозе в небе.

– Благодаря тесному сотрудничеству с Минцифры теперь можно авторизироваться в чат-боте через приложение Дія, что делает его еще более защищенным. Постоянно происходит улучшение функционала. Также активно расширяем географию применения бота, – рассказал Козицкий.

Также, по его словам, общины Львовщины получили более 1,2 млн грн на установку новых устройств для оповещения населения.

Козицкий призвал всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу же идти в укрытие после того, как они прозвучат.

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