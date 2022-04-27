Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про те, що з початку повномасштабної війни України з Росією сили протиповітряної оборони збили над Львівщиною понад 20 крилатих ракет і близько 10 БПЛА ворога.

Про це у середу, 27 квітня, він написав на своєму каналі у Telegram.

Він зазначив, що для того, щоб уважні цивільні могли зробити свій внесок у перемогу України над окупантом, а також – на запит сил ППО, Львівська обласна військова адміністрація спільно з IT-фахівцями розробила для Telegram чат-бот Шось летить, за допомогою якого можна повідомити про загрозу в небі.

– Завдяки тісній співпраці з Мінцифри тепер можна авторизуватися в чат-боті через додаток Дія, що робить його ще більш захищеним. Постійно відбувається покращення функціоналу. Також активно розширюємо географію застосування бота, – розповів Козицький.

Також, за його словами, громади Львівщини отримали понад 1,2 млн грн на встановлення нових пристроїв для оповіщення населення.

Козицький закликав усіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і одразу ж іти в укриття після того, як вони пролунають.