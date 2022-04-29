Государственное бюро расследований заблокировало канал поставки в страну-агрессор Россию компонентов для изготовления тактического ракетного комплекса.

Как проинформировали в пресс-службе ведомства, нелегальные поставки осуществляло предприятие, относящееся к сфере влияния подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски, приближенного к хозяину Кремля Владимиру Путину.

Речь идет о Глуховском карьере кварцитов. Он принадлежит офшорной компании олигарха.

ООО Глуховский карьер кварцитов находится в селе Банычи (Сумская область). По данным следствия, именно в Баницком месторождении происходила незаконная добыча кремния, высокочистого кварцита и других минералов.

Впоследствии эту продукцию незаконно экспортировали в Россию.

– По оперативной информации, кремний мог использоваться агрессором при изготовлении ракет, которыми потом наносились удары по мирным городам Украины, — подчеркнули в ГБР.

ГБР заблокировало канал поставки в РФ компонентов для ракет предприятием Дерипаски / 2 фотографии

Суд уже наложил арест на корпоративные права и имущество ООО Глуховский карьер кварцитов (земельные участки месторождений, тягачи, транспортные средства).

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Как уточнили в Офисе генпрокурора, наложен арест на корпоративные права, объекты недвижимости, земельные участки, транспортные средства и спецтехнику ООО на сумму около 10 млн грн.

Все арестованные корпоративные права и имущество передали в управление в АРМА (Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами).

Следственные действия по этому делу продолжаются.

Следует отметить, что кремний, в частности, используется при изготовлении российского тактического ракетного комплекса Точка-У, которым войска РФ обстреливали территорию Украины.

Согласно данным YouControl, 100% компании ООО Глуховский карьер кварцитов принадлежит зарегистрированной на Кипре компании Русал (United Company Rusal Silicon Limited) Олега Дерипаски.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину ряд стран ввели санкции против РФ, под которые попал и российский олигарх Олег Дерипаска. Он, в частности, попал в санкционные списки Великобритании, Польши и Евросоюза.