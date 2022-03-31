В четверг, 31 марта, глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс объявила о введении новых санкций против РФ. На этот раз они касаются российских пропагандистов и генерал-полковника Михаила Мизинцева, ответственного за жестокую блокаду Мариуполя.

Как проинформировали в пресс-службе МИД Великобритании, под санкции попали 12 физических лиц и два юрлица (российские государственные пропагандистские СМИ).

Лондон вводит санкции против российских пропагандистов из-за того, что они распространяют ложь о полномасштабном вторжении войск РФ в Украину и способствуют сокрытию преступлений и варварских действий путинского режима.

– Война Путина против Украины основывается на потоке лжи. Великобритания помогла миру разоблачить кремлевскую дезинформацию, и эта последняя порция санкций ударила по бесстыдным пропагандистам, распространяющим фейковые новости и нарративы Путина. Мы продолжим вводить новые санкции, чтобы усилить давление на РФ и обеспечить поражение Путина в Украине. Ничто и никто не остается без внимания, — подчеркнула Элизабет Трасс.

Putin’s war on Ukraine is founded on lies. Today I have announced new sanctions targeting Russian state media and the Kremlin mouthpieces who spew Putin’s propaganda. This includes Mikhail Mizintsev, responsible for the appalling shelling of Mariupol ???? https://t.co/iz1yQh6xgP pic.twitter.com/cpkELBuk1Y — Liz Truss (@trussliz) March 31, 2022

Под британские санкции попали следующие физические лица:

• Сергей Брилев – пропагандист Кремля, ведущий российского пропагандистского государственного телеканала Россия, на котором постоянно распространяют ложь о войне в Украине. Брилев ранее проживал в Британии, а теперь не сможет больше получать доступ к своим британским активам или продолжать там деловые отношения.

• Российский генерал-полковник Михаил Мизинцев, которого в британском МИД назвали “мариупольским мясником” за жестокую блокаду и бомбардировку украинского города Мариуполь. В МИД подчеркнули, что именно Мизинцев связан с планированием и осуществлением бомбардировки Мариуполя. Он также активно участвовал в военной деятельности РФ в Сирии, включая разрушение города Алеппо.

• Александр Жаров – генеральный директор Газпром-медиа и бывший руководитель Роскомнадзора. Как уточнили в британском МИД, Газпром-медиа владеет российским пропагандистским телеканалом НТВ, который распространяет пропаганду и фейки относительно Украины (в том числе там утверждали, что Киев совместно с США якобы “разрабатывает биологическое оружие”).

• Алексей Николов – генеральный директор российского пропагандистского телеканала RT (Russia Today).

• Антон Анисимов – главный редактор российского пропагандистского медиа Sputnik, руководитель международного вещания информационного агентства и радио Sputnik.

• Владимир Максименко – директор Фонда стратегической культуры (аналитического портала, распространяющего дезинформацию об Украине).

• Андрей Арешев – работает в Фонде стратегической культуры.

• Ирина Бубнова – редактор социальных сетей Фонда стратегической культуры.

• Антон Беспалов – редактор социальных сетей Фонда стратегической культуры.

• Сергей Саенко – занимается управлением социальными сетями в Фонде стратегической культуры.

• Наталья Скороходова – отвечает за отдел кадров и финансы в Фонде стратегической культуры.

• Светлана Замлелова – главный редактор журнала Камертон (издание, связанное с Фондом стратегической культуры).

Гражданам РФ, попавшим в санкционный список, запретят въезд в Великобританию. Кроме того, будут заморожены активы, обнаруженные на территории этой страны.

Кроме того, Британия ввела санкции против юридических лиц – государственных российских СМИ:

• против финансируемой Кремлем компании ТВ-Новости, которой принадлежит канал RT;

• против компании Россия сегодня, контролирующей информационное агентство Sputnik.

Как объяснили в британском МИД, после решения британского медиарегулятора Ofcom отозвать лицензию на вещание RT эти санкции гарантируют, что RT не сможет вернуться на британские телеканалы. Кроме того, санкции не позволят компаниям и частным лицам, работающим в Великобритании, взаимодействовать с российскими пропагандистскими агентствами RT и Sputnik, а также их ключевыми фигурами.

В МИД Британии подчеркнули, что дезинформация является частью стратегии Кремля и используется режимом Путина, чтобы скрыть правду о его вторжении в Украину.

Следует отметить, что еще в начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину Великобритания ввела санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Ограничения коснулись и российских олигархов, являющихся соратниками Путина. Речь идет, например, об Алишере Усманове, одном из богатейших бизнесменов РФ, основателе компании Металлоинвест. Кроме того, под санкции попали Роман Абрамович и Олег Дерипаска.

Великобритания вслед за Соединенными Штатами также объявила о прекращении импорта российской нефти.

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Источник: МИД Великобритании