В четверг, 31 марта, глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс объявила о введении новых санкций против РФ. На этот раз они касаются российских пропагандистов и генерал-полковника Михаила Мизинцева, ответственного за жестокую блокаду Мариуполя.

Как проинформировали в пресс-службе МИД Великобритании, под санкции попали 12 физических лиц и два юрлица (российские государственные пропагандистские СМИ).

Лондон вводит санкции против российских пропагандистов из-за того, что они распространяют ложь о полномасштабном вторжении войск РФ в Украину и способствуют сокрытию преступлений и варварских действий путинского режима.

Putin’s war on Ukraine is founded on lies. Today I have announced new sanctions targeting Russian state media and the Kremlin mouthpieces who spew Putin’s propaganda.

This includes Mikhail Mizintsev, responsible for the appalling shelling of Mariupol ???? https://t.co/iz1yQh6xgP pic.twitter.com/cpkELBuk1Y

— Liz Truss (@trussliz) March 31, 2022