Державне бюро розслідувань заблокувало канал постачання до країни-агресора Росії компонентів для виготовлення тактичного ракетного комплексу.

Як поінформували в пресслужбі відомства, нелегальні поставки здійснювало підприємство, яке належить до сфери впливу підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски, наближеного до господаря Кремля Володимира Путіна.

Йдеться про Глухівський кар’єр кварцитів. Він належить офшорній компанії олігарха.

ТОВ Глухівський кар’єр кварцитів знаходиться в селі Баничі (Сумська область). За даними слідства, саме в Баницькому родовищі відбувався незаконний видобуток кремнію, високочистого кварциту та інших мінералів.

Згодом цю продукцію незаконно експортували до Росії.

– За оперативною інформацією, кремній міг використовуватися агресором під час виготовлення ракет, якими потім завдавались удари по мирних містах України, – наголосили в ДБР.

ДБР заблокувало канал постачання до РФ компонентів для ракет підприємством Дерипаски / 2 фотографии

Суд уже наклав арешт на корпоративні права і майно ТОВ Глухівський кар’єр кварцитів (земельні ділянки родовищ, тягачі, транспортні засоби тощо).

Related video

Як уточнили в Офісі генпрокурора, загалом накладено арешт на корпоративні права, об’єкти нерухомості, земельні ділянки, транспортні засоби та спецтехніку ТОВ на суму близько 10 млн грн.

Усі арештовані корпоративні права та майно передали в управління до АРМА (Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами).

Слідчі дії в цій справі тривають.

Варто зазначити, що кремній, зокрема, використовується при виготовленні російського тактичного ракетного комплексу Точка-У, яким війська РФ обстрілювали територію України.

Згідно з даними YouControl, 100% компанії ТОВ Глухівський кар’єр кварцитів належить зареєстрованій на Кіпрі компанії Русал (United Company Rusal Silicon Limited) Олега Дерипаски.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну ряд країн запровадили санкції проти РФ, під які потрапив і російський олігарх Олег Дерипаска. Він, зокрема, потрапив до санкційних списків Великої Британії, Польщі та Євросоюзу.