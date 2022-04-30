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Факты / Украина

В Донецкой области взорвали мост с вагонами между Лиманом и Райгородком

Илья Нежигай редактор ленты
В Донецкой области взорвали мост с вагонами между Лиманом и Райгородком

Во время боевых действий военные одной из сторон взорвали железнодорожный мост между Лиманом и Райгородком через реку Северский Донец.

Об этом пресс-центр ООС подтвердил в комментарии журналистам.

Отмечается, что железнодорожную переправу взорвали вместе с вагонами. Теперь мост в Лиман, который находится в эпицентре боев на Донбассе, невозможно пересечь.

– Взорвали мост с вражескими вагонами… Но что именно у них было – неизвестно. Цистерны или грузовые вагоны — мы не знаем, — отметили в ООС.

В то же время, по данным CNN, мост был взорван российскими военными.

— Российские авиаудары нанесли удар по инфраструктуре в Лимане, в частности по железнодорожному узлу, который является жизненно важной линией поставки для украинских войск, — говорится в сообщении.

Как указывают СМИ, Лиман сейчас — в эпицентре боев на Донбассе.

Поселок Райгородок расположен к северо-востоку от Славянска.

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Ранее разведка Британии сообщала, что наиболее напряженная ситуация на Донбассе сейчас зафиксирована именно возле Лисичанска и Северодонецка, где оккупанты пытаются продвинуться к югу от Изюма до Славянска.

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Источники: hromadske, Дежурный по Донбассу, CNN

Фото: Штаб ООС

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