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Факти / Україна

На Донеччині підірвали міст з вагонами між Лиманом та Райгородком

Ілля Нежигай редактор стрічки
На Донеччині підірвали міст з вагонами між Лиманом та Райгородком

Під час бойових дій військові однієї зі сторін підірвали залізничний міст між Лиманом та Райгородком через річку Сіверський Донець.

Про це пресцентр ООС підтвердив у коментарі журналістам.

Зазначається, що залізничну переправу підірвали разом із вагонами. Тепер міст до Лиману, який наразі в епіцентрі боїв на Донбасі, неможливо перетнути.

– Підірвали міст із ворожими вагонами… Але що саме в них було — невідомо. Чи цистерни, чи вантажні вагони — ми не знаємо, — зазначили в ООС.

Водночас за даними CNN, міст був підірваний російськими військовими.

– Російські авіаудари завдали удару по інфраструктурі в Лимані, зокрема, по залізничному вузлу, який є життєво важливою лінією постачання для українських військ, – йдеться у повідомленні.

Як вказують ЗМІ, Лиман зараз перебуває в епіцентрі боїв на Донбасі.

Селище Райгородок розташоване на північний схід від Слов’янська.

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Раніше розвідка Британії повідомляла, що найбільш напружена ситуація на Донбасі зараз зафіксована саме біля Лисичанська та Сєвєродонецька, де окупанти намагаються просунутись на південь від Ізюма до Слов’янська.

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Джерела: hromadske, Дежурный по Донбассу, CNN

Фото: Штаб ООС

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