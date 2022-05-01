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Факти / Україна

Військовий експерт розповів про варіанти “перемоги”, які готує РФ до 9 травня

Ілля Нежигай редактор стрічки
Військовий експерт розповів про варіанти “перемоги”, які готує РФ до 9 травня

Керівництво Російської Федерації планує придумати хоч якісь перемоги до 9 травня.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів військовий експерт Сергій Грабський.

Він розповів, що росіяни дуже сильно відстають графіку проведення наступальної операції на Донбасі, водночас вони мають запас наступальних ресурсів.

– Зараз ми маємо тимчасову окупацію близько 93% Луганської області, тому ми можемо передбачити шалений натиск на Северодонецьку агломерацію з метою захоплення, щоб показати, начебто “ми вже захопили територію Луганської області”… це може бути подано як “велика перемога”, – сказав Сергій Грабський.

Водночас він допустив інший варіант, який російське керівництво може продати як перемогу. Так, дипломати з держави-агресора підуть на поступки щодо евакуації українців з Азовсталі та загалом Маріуполя, завдяки чому будуть заяви про вже повністю взятий під контроль Маріуполь.

Третім варіантом експерт вважає вихід ворога на рубежі Херсонської області, завдяки чому можуть оголосити “проголошення ХНР” та при більш ширшому варіанті – створити сухопутного кордону з Криму.

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Фото: Depositphotos

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