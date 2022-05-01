За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины поразили девять воздушных целей оккупационных войск.
Противовоздушная оборона 30 апреля уничтожила два штурмовика Су-25 и семь беспилотников РФ.
В частности, вражеский Су-25 украинские военные сбили с переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Стингер.
– Приятно, что противовоздушная оборона Сухопутных войск работает все эффективнее – ПЗРК как отечественного, так и иностранного производства быстро осваивают и максимально эффективно применяют все больше бойцов. Такая уж настойчивая натура! – радуются в командовании Воздушных сил ВСУ.
Напомним, что 22 единицы вражеской техники уничтожили накануне украинские военные в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток:
- три танка,
- шесть БМП,
- пять БТР,
- один минометный расчет,
- пять АТТ,
- один самолет,
- один беспилотник.
Ликвидировали Вооруженные силы и 81 российского военного.
По состоянию на 30 апреля, на 66-е сутки полномасштабной войны в Украине, потери личного состава армии РФ превысили уже 23 тыс.
За ситуацией на фронте можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Командование воздушных сил ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ