СУ-25 та безпілотники: скільки повітряних цілей ворога уразили ЗСУ 30 квітня

Упродовж попередньої доби Збройні сили України уразили дев’ять повітряних цілей окупаційних військ.
Протиповітряна оборона 30 квітня знищила два штурмовики Су-25 та сім безпілотників РФ.
Зокрема, ворожий Су-25 українські військові збили із переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) Стінгер.
– Приємно, що протиповітряна оборона Сухопутних військ працює дедалі ефективніше – ПЗРК як вітчизняного, так й іноземного виробництва швидко опановують і максимально ефективно застосовують все більше бійців. Така вже затята натура! – тішаться у командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Нагадаємо, що 22 одиниці ворожої техніки знищили напередодні українські військові в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід:
- три танки,
- шість БМП,
- п’ять БТР,
- один мінометний розрахунок,
- п’ять АТТ,
- один літак,
- один безпілотник.
Ліквідували Збройні сили України й 81 російського військового.
Станом на 30 квітня, на 66-ту добу повномасштабної війни в Україні, втрати особового складу армії РФ перевищили вже 23 тис.
За ситуацією на фронті можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Командування повітряних сил ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ