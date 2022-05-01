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Факти / Україна

СУ-25 та безпілотники: скільки повітряних цілей ворога уразили ЗСУ 30 квітня

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

Упродовж попередньої доби Збройні сили України уразили дев’ять повітряних цілей окупаційних військ.

Протиповітряна оборона 30 квітня знищила два штурмовики Су-25 та сім безпілотників РФ.

Зокрема, ворожий Су-25 українські військові збили із переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) Стінгер.

– Приємно, що протиповітряна оборона Сухопутних військ працює дедалі ефективніше – ПЗРК як вітчизняного, так й іноземного виробництва швидко опановують і максимально ефективно застосовують все більше бійців. Така вже затята натура! – тішаться у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що 22 одиниці ворожої техніки знищили напередодні українські військові в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід:

  • три танки,
  • шість БМП,
  • п’ять БТР,
  • один мінометний розрахунок,
  • п’ять АТТ,
  • один літак,
  • один безпілотник.

Ліквідували Збройні сили України й 81 російського військового.

Станом на 30 квітня, на 66-ту добу повномасштабної війни в Україні, втрати особового складу армії РФ перевищили вже 23 тис.

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За ситуацією на фронті можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Командування повітряних сил ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

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