СУ-25 та безпілотники: скільки повітряних цілей ворога уразили ЗСУ 30 квітня

Упродовж попередньої доби Збройні сили України уразили дев’ять повітряних цілей окупаційних військ.

Протиповітряна оборона 30 квітня знищила два штурмовики Су-25 та сім безпілотників РФ.

Зокрема, ворожий Су-25 українські військові збили із переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) Стінгер.

– Приємно, що протиповітряна оборона Сухопутних військ працює дедалі ефективніше – ПЗРК як вітчизняного, так й іноземного виробництва швидко опановують і максимально ефективно застосовують все більше бійців. Така вже затята натура! – тішаться у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що 22 одиниці ворожої техніки знищили напередодні українські військові в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід:

три танки,

шість БМП,

п’ять БТР,

один мінометний розрахунок,

п’ять АТТ,

один літак,

один безпілотник.

Ліквідували Збройні сили України й 81 російського військового.

Станом на 30 квітня, на 66-ту добу повномасштабної війни в Україні, втрати особового складу армії РФ перевищили вже 23 тис.

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Джерело: Командування повітряних сил ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ