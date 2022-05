С воскресенья, 1 мая 2022 года, в Херсоне будет использоваться российский рубль.

Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки.

В разведывательном ведомстве отмечают, что с начала марта Россия стремилась узаконить свой контроль над Херсоном и прилегающими территориями, поставив там пророссийскую администрацию.

Недавно эта нелегитимная администрация заявила, что возвращение Херсона под украинский контроль невозможно. А также вводится четырехмесячный переход валюты с украинской гривны на российский рубль.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 01 May 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/BmT3CLuyu7

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/IfyhPJ4hF3

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 1, 2022