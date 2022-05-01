С воскресенья, 1 мая 2022 года, в Херсоне будет использоваться российский рубль.

Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки.

В разведывательном ведомстве отмечают, что с начала марта Россия стремилась узаконить свой контроль над Херсоном и прилегающими территориями, поставив там пророссийскую администрацию.

Недавно эта нелегитимная администрация заявила, что возвращение Херсона под украинский контроль невозможно. А также вводится четырехмесячный переход валюты с украинской гривны на российский рубль.

— Эти заявления свидетельствуют о намерении России оказывать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе, — отмечают в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 01 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/BmT3CLuyu7 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/IfyhPJ4hF3 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 1, 2022

Контроль над Херсоном и его транспортными путями поможет России повысить безопасность контроля над оккупированным Крымом и, возможно, в продвижении оккупационных войск на север и восток, отметили в британской разведке.

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Ранее сообщалось, что в Херсонской и части Запорожской областей местные жители остались без мобильной связи и доступа к интернету. Оккупанты оборвали волоконно-оптические магистральные линии и отключили от электричества оборудование операторов в этих регионах.