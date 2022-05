За даними британської розвідки, з неділі, 1 травня 2022 року, в Херсоні вводиться в обіг російський рубль.

Про це йдеться у щоденному зведенні розвідки.

У британському розвідувальному відомстві зазначають, що з початку березня Росія прагнула узаконити свій контроль над Херсоном та прилеглими територіями, поставивши там проросійську адміністрацію.

Нещодавно ця нелегітимна адміністрація заявила, що повернення Херсона під український контроль є неможливим. Крім того, в регіоні також запроваджується чотиримісячний перехід валюти з української гривні на російський рубль – починаючи відсьогодні.

