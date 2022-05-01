За даними британської розвідки, з неділі, 1 травня 2022 року, в Херсоні вводиться в обіг російський рубль.

Про це йдеться у щоденному зведенні розвідки.

У британському розвідувальному відомстві зазначають, що з початку березня Росія прагнула узаконити свій контроль над Херсоном та прилеглими територіями, поставивши там проросійську адміністрацію.

Нещодавно ця нелегітимна адміністрація заявила, що повернення Херсона під український контроль є неможливим. Крім того, в регіоні також запроваджується чотиримісячний перехід валюти з української гривні на російський рубль – починаючи відсьогодні.

– Ці заяви свідчать про намір Росії зщапровадити сильний політичний та економічний вплив у Херсоні у довгостроковій перспективі, – зазначають у розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 01 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/BmT3CLuyu7 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/IfyhPJ4hF3 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 1, 2022

Контроль над Херсоном та його транспортними шляхами допоможе Росії підвищити безпеку контролю над окупованим Кримом та, можливо, у просуванні окупаційних військ на північ та схід, зазначили у британській розвідці.

Related video

Раніше повідомлялося, що у Херсонській та частині Запорізької областей місцеві жителі залишилися без мобільного зв’язку та доступу до інтернету. Окупанти обірвали волоконно-оптичні магістральні лінії та відключили від електрики обладнання операторів у цих регіонах.