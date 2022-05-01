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Факти / Україна

У Херсоні з 1 травня окупанти вводять в обіг рубль – британська розвідка

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Херсоні з 1 травня окупанти вводять в обіг рубль – британська розвідка

За даними британської розвідки, з неділі, 1 травня 2022 року, в Херсоні вводиться в обіг російський рубль.

Про це йдеться у щоденному зведенні розвідки.

У британському розвідувальному відомстві зазначають, що з початку березня Росія прагнула узаконити свій контроль над Херсоном та прилеглими територіями, поставивши там проросійську адміністрацію.

Нещодавно ця нелегітимна адміністрація заявила, що повернення Херсона під український контроль є неможливим. Крім того, в регіоні також запроваджується чотиримісячний перехід валюти з української гривні на російський рубль – починаючи відсьогодні.

– Ці заяви свідчать про намір Росії зщапровадити сильний політичний та економічний вплив у Херсоні у довгостроковій перспективі, – зазначають у розвідці.

Контроль над Херсоном та його транспортними шляхами допоможе Росії підвищити безпеку контролю над окупованим Кримом та, можливо, у просуванні окупаційних військ на північ та схід, зазначили у британській розвідці.

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Раніше повідомлялося, що у Херсонській та частині Запорізької областей місцеві жителі залишилися без мобільного зв’язку та доступу до інтернету. Окупанти обірвали волоконно-оптичні магістральні лінії та відключили від електрики обладнання операторів у цих регіонах.

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