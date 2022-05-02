Російська сторона вивозить тіла військовослужбовців армії РФ, які загинули під час повномасштабної війни в Україні, вночі та невеликими партіями. Таким чином у Росії намагаються замаскувати величезні масштаби втрат.

Про це свідчить нове аудіоперехоплення, яке оприлюднила Служба безпеки України. Телефонну розмову двох російських загарбників вдалося перехопити в Запорізькій області.

Під час цієї розмови один із окупантів запитав в іншого, коли до РФ доставлять одне з тіл, оскільки дружина загиблого в Україні путінського загарбника переживає, що “його вже днів шість везуть”.

– Його сьогодні привезли, за попередніми даними. Ось маю впізнати його сьогодні… Їх маленькими партіями везуть, щоб народ не ох**вав. І вночі, – розповів у відповідь інший загарбник.

Перший окупант також розповів, що з його роти (а це близько 100 осіб) живими залишилися лише близько 20-22 осіб. Ще дев’ятеро окупантів відмовилися далі воювати в Україні, написавши відповідні заяви.

– Щоб маскувати шалені втрати на війні в Україні, трупи росіян везуть невеликими партіями та виключно в нічний час. Це значно збільшує термін доставки, тому іноді родичам окупантів приїжджає уже “напіврозкладений вантаж 200”, який треба додатково ідентифікувати, – пояснили в СБУ.

Як відомо, від початку повномасштабної війни проти України (з 24 лютого по 2 травня) війська РФ вже втратили орієнтовно 23 800 осіб особового складу. Лише за минулу добу українські воїни ліквідували ще 300 окупантів.

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Крім того, українська армія знищила 1 048 ворожих танків, 2 519 бойових броньованих машин, 459 артилерійських систем, 194 літаки, 155 гелікоптерів та сотні одиниць іншої техніки.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ