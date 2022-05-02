Сегодня, 2 мая, в Мариуполе с 7:00 начнется эвакуация мирного населения.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня эвакуация продолжится в 8.00, однако впоследствии время изменили.

Посадка в автобусы начнется в 7:00 возле ТРЦ Порт-Сити.

В Мариупольском городском совете сообщили, что при поддержке ООН и Красного Креста также удалось согласовать две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну – в поселке Мангуш и на Луначарском кольце возле Бердянска.

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Также к эвакуационной колонне можно будет присоединиться на собственном транспорте – в конце колонны.

В горсовете просят жителей сообщать друг другу информацию об эвакуации, чтобы как можно больше людей смогло уехать из города.

Напомним, что вчера в 16:00 началась эвакуация жителей Мариуполя. Впоследствии руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что из комбината Азовсталь эвакуировали более 100 женщин, детей и пожилых людей, их повезли в Запорожье.

Ранее городской глава Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что более 100 тыс. местных жителей ждут эвакуации из города.

Напомним, что Папа Римский Франциск трижды просил президента РФ Владимира Путина о гуманитарном коридоре из Мариуполя для населения. Но все три раза получал отказ.