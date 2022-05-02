Сьогодні, 2 травня, у Маріуполі з 7.00 розпочнеться евакуація мирного населення.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні евакуація продовжиться о 8.00, проте згодом час змінили.

Посадка в автобуси розпочнеться о 7.00 біля ТРЦ Порт-Сіті.

У Маріупольській міській раді повідомили, що за підтримки ООН та Червоного Хреста також вдалося погодити дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону – в селищі Мангуш та в Луначарському кільці біля Бердянська.

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Також до евакуаційної колони можна буде приєднатися на власному транспорті – у кінці колони.

У міськраді просять жителів повідомляти одне одному інформацію про евакуацію, щоб якомога більше людей змогло виїхати з міста.

Нагадаємо, що вчора о 16.00 розпочалася евакуація жителів Маріуполя. Згодом керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що з комбінату Азовсталь евакуювали понад 100 жінок, дітей та людей похилого віку, їх повезли до Запоріжжя.

Раніше міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомляв, що понад 100 тис. місцевих жителів чекають на порятунок.

Крім того, Папа Римський Франциск тричі просив президента РФ Володимира Путіна про гуманітарний коридор із Маріуполя для населення. Проте усі три рази отримував відмови.