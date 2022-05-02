В Мариуполе российские захватчики вывозят тела грузовиками, которыми сначала привозят гуманитарку для населения.

Об этом сообщили в горсовете Мариуполя.

По словам самих находящихся в городе мариупольцев, сначала оккупанты привозят определенные наборы с продуктами, а затем этими же фурами вывозят тела убитых местных жителей.

— На фото один из таких грузовиков, который сначала привез подобие гуманитарной помощи, а затем в него погрузили убитых мирных жителей города, — рассказали в горсовете Мариуполя.

Кстати, тела до сих пор достают из-под завалов разрушенных домов.

Сегодня, 2 мая, в Мариуполе с 7:00 продолжилась эвакуация мирного населения.

Related video

Источник: Мариупольский горсовет

Фото: Мариупольский горсовет