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Факты / Украина

В Мариуполе оккупанты вывозят трупы фурами, которыми завозят гуманитарку

Марта Бондаренко редактор ленты
В Мариуполе оккупанты вывозят трупы фурами, которыми завозят гуманитарку

В Мариуполе российские захватчики вывозят тела грузовиками, которыми сначала привозят гуманитарку для населения.

Об этом сообщили в горсовете Мариуполя.

По словам самих находящихся в городе мариупольцев, сначала оккупанты привозят определенные наборы с продуктами, а затем этими же фурами вывозят тела убитых местных жителей.

— На фото один из таких грузовиков, который сначала привез подобие гуманитарной помощи, а затем в него погрузили убитых мирных жителей города, — рассказали в горсовете Мариуполя.

Кстати, тела до сих пор достают из-под завалов разрушенных домов.

Сегодня, 2 мая, в Мариуполе с 7:00 продолжилась эвакуация мирного населения.

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Источник: Мариупольский горсовет

Фото: Мариупольский горсовет

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