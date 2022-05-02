У Маріуполі, який окупанти тримають в облозі, російські загарбники вивозять тіла вантажівками, якими спочатку привозять гуманітарку для населення.

Про це повідомили у міськраді Маріуполя.

За словами самих маріупольців, які ще знаходяться у місті, спочатку окупанти привозять певні набори з продуктами, а потім цими ж фурами вивозять тіла вбитих місцевих жителів.

– На фото одна з таких вантажівок, яка спочатку привезла подобу гуманітарної допомоги, а потім у неї завантажили вбитих мирних жителів міста, – розповіли у міськраді Маріуполя.

До речі, тіла досі дістають із-під завалів зруйнованих будинків.

Сьогодні, 2 травня, у Маріуполі з 7.00 продовжилася евакуація мирного населення.

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Джерело: Маріупольська міськрада

Фото: Маріупольська міськрада